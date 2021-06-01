Минпромторг не обсуждал с Маском строительство завода Tesla в России

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг не обсуждал с основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском строительство завода в России, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. "Нет", - сказал Мантуров журналистам, отвечая на вопрос о достижении договоренности с Маском о строительстве завода в России.

Как сообщал Маск ранее, Tesla, у которой сейчас нет сервисных центров в РФ, в скором времени может выйти на российский рынок. "Хотим, чтобы были заводы в других частях мира. Потенциально мы рассматриваем и Россию", - говорил Маск.

Минпромторг РФ ранее разместил обращение к Маску в твиттере с предложением обсудить намерение бизнесмена выйти на российский рынок. "Мы с удовлетворением узнали о том, что вы рассматриваете возможность строительства завода в России. Кстати, у нас есть ряд мер господдержки для местных производителей", - написали представители министерства.

О готовности поддержать Маска в случае принятия решения о размещении производства Tesla в России ранее заявили главы нескольких российских регионов.