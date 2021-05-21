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Минпромторг предложил Маску обсудить выпуск Tesla в России

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг предложил американскому предпринимателю Илону Маску обсудить возможности открыть производство электромобилей Tesla в России. Ранее 21 мая Маск сказал, что в перспективе не исключает, что Россия войдет в число стран, где будут заводы по выпуску Tesla.

"Дорогой Илон Маск, мы в восторге, что вы рассматриваете возможность построить завод в России", - написали представители министерства в твиттере.

Они сообщили ему, что в России предусмотрены меры господдержки для локализации оригинального производства.

"Приезжайте, поговорим", - предложили чиновники.

21 мая Маск выступил по видеосвязи перед участниками российского марафона "Новое знание". Он сказал, что, по его ощущению, компания Tesla "близка к присутствию" в России, Казахстане и других соседних регионах и что компания рассматривает расширение географии своих производственных мощностей, потенциально - в том числе до России.

После этого сразу несколько российских губернаторов поспешили предложить свой регион для обустройства такого завода. Некоторые из них, как и Минпромторг, написали об этом в твиттере, тэгнув Маска, который предпочитает общаться именно на этой платформе.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил в соцсетях Маску "открыть первый завод в Калужской области" и заверил, что его регион "полностью готов к этому".

Орловский губернатор Андрей Клычков обратился к бизнесмену в твиттере и на английском. Он указал, что Орловская область будет лучшей стартовой площадкой для Tesla на российском рынке, пообещал ему "уникальные предложения и эксклюзивные приоритеты". Он также отметил что одноименная птица орел является символом полета, бесстрашия, преодоления и покорения вершин, а также символом достижения цели и победы. По мнению губернатора, эти качества свойственны и Tesla.

Свои предложения в соцсетях выдвинули также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава Удмуртии Александр Бречалов, Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и чиновники мэрии Москвы. Они упоминали уникальность местных кадров, возможности по налоговым льготам и другие преимущества.

Tesla Илон Маск Москва Московская область Удмуртия Свердловская область Минпромторг

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