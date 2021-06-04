Руководители "Роскосмоса" и НАСА обсудят будущее МКС 4 июня

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Руководители "Роскосмоса" и Национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса (НАСА) 4 июня обсудят по телефону будущее Международной космической станции (МКС), сообщил журналистам гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"У меня сегодня вечером состоится телефонный разговор с господином (Биллом) Нельсоном", - уточнил он.

"Уход России из российского сегмента будет вызывать вопросы, поэтому, скорее всего, будем искать возможности коммерциализации работы на российском сегменте", - добавил Рогозин.

Американцы, по его словам, тоже идут по этому пути.

Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что параллельно "ни в коем случае нельзя тормозить создание национальной станции".

Ранее исполнительный директор госкорпорации по науке Александр Блошенко заявил, что Россия готова продолжить поддерживать свой сегмент МКС, но при финансовом участии США. По его словам, "Роскосмос" не хочет тратить свои ресурсы для работы на станции при условии, что возрастающее время, требующееся на ее ремонт, будет мешать проведению научной программы.

Ранее сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции.

Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание - в 2035 году.

Как говорил Рогозин, расходы на содержание российского сегмента МКС после 2025 года будут сопоставимы с созданием новой станции. "Роскосмос" тогда был готов незамедлительно приступить к созданию новой станции.

Новая станция будет не постоянно обитаемой, как МКС, а посещаемой из-за повышенной радиационной опасности. Президент РАН Александр Сергеев отметил, что на станции планируется использовать роботов и искусственный интеллект.

Как сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, на первом этапе станция будет состоять из четырех модулей, а в дальнейшем их число увеличат до шести. Экипаж станции будут составлять два-четыре человека, объем гермоотсеков составит на втором этапе 667 кубометров. При этом число внешних рабочих мест будет достигать 48. Космонавты будут посещать станцию один-два раза в год, также на станцию планируется отправлять до трех грузовых кораблей в год.

Россия сможет сама профинансировать строительство новой орбитальной станции, но готова и к кооперации, заявил 19 апреля вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что станция сможет быть "неким промежуточным пунктом для полетов и освоения Луны, лунного пространства".

У России есть по активному финансированию проекта создания независимой орбитальной станции до 2030 года, она может стоить до $6 млрд, сообщал "Интерфаксу" в апреле информированный источник.