"Роскосмос" пока не обсуждал с NASA судьбу МКС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "Роскосмос" пока воздерживается от переговоров с NASA по будущему Международной космической станции (МКС) после 2025 года, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Мы воздерживаемся от любых обсуждений", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, российская сторона еще не определилась со своими планами относительно дальнейшего участия в проекте. "Решений пока никаких нет, поэтому и нечего обсуждать".

Он также отметил, что на реализацию проекта новой станции или продление срока службы МКС понадобятся "миллиарды рублей", которые пока не выделены.

Ранее в мае исполнительный директор госкорпорации по науке Александр Блошенко сообщил "Интерфаксу", что "Роскосмос" не исключает как продолжения участия в проекте МКС после 2025 года, так и создания новой российской независимой станции. По его словам, решение - за руководством страны.

"В принципе оба варианта имеют право на жизнь, в зависимости от того, какие задачи глава государства перед нами поставит. Сейчас мы ждем решения и готовим технические расчеты", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции. При этом Блошенко заявлял, что Россия может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США.

Планы по созданию российской орбитальной станции

Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035.

Как сообщал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, расходы на содержание российского сегмента МКС после 2025 года будут сопоставимы с созданием новой станции. По его словам, госкорпорация готова приступить к созданию новой станции уже сейчас и ждет соответствующих поручений правительства и президента.

Новая станция будет не постоянно обитаемой, как МКС, а посещаемой из-за повышенной радиационной опасности. Президент РАН Александр Сергеев отметил, что на станции планируется использовать роботов и искусственный интеллект.

Как сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев, на первом этапе станция будет состоять из четырех модулей, а в дальнейшем их число увеличат до шести. Экипаж станции будут составлять два-четыре человека, объем гермоотсеков составит на втором этапе 667 кубометров. При этом число внешних рабочих мест будет достигать 48. Космонавты будут посещать станцию один-два раза в год, также на станцию планируется отправлять до трех грузовых кораблей в год.

Россия сможет сама профинансировать строительство новой орбитальной станции, но готова и к кооперации, заявил 19 апреля вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что станция сможет быть "неким промежуточным пунктом для полетов и освоения Луны, лунного пространства".

РФ в настоящее время имеет планы по активному финансированию проекта создания независимой орбитальной станции до 2030 года, она может стоить до $6 млрд, сообщал "Интерфаксу" в апреле информированный источник.