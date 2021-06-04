Moody's подтвердило рейтинги России на уровне "Baa3"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги Российской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне "Baa3".

Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный рейтинг России в национальной валюте подтвержден на уровне "Prime-3".

"Решение агентства Moody's о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "Baa3" со "стабильным" прогнозом можно рассматривать как сложившийся консенсус во мнении рейтинговых агентств "большой тройки" об успешном преодолении российской экономикой негативных последствий "коронакризиса". Как Вы знаете, два других агентства "тройки" подтвердили текущие "инвестиционные" рейтинги России ранее в этом году", - заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, чьи слова передала пресс-служба ведомства.

Он отметил, что с начала 2020 года лишь несколько государств "большой двадцатки", включая Россию, смогли избежать понижения кредитных рейтингов и ухудшения прогнозов по ним.

"Как отмечают аналитики, устойчивость, которую продемонстрировала отечественная экономика в минувшем году, и накопленные фискальные резервы в сочетании с низким уровнем государственного долга Российской Федерации обусловили сохранение суверенного рейтинга на текущем "инвестиционном" уровне. На наш взгляд, время показало, что российская экономика готова к весьма сложным вызовам. Мы надеемся, что наиболее сложный этап позади, и темпы экономического роста превысят как прогнозы правительства, так и консервативные ожидания экспертов рейтинговых агентств", - заявил Силуанов.