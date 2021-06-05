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Что случилось этой ночью: суббота, 5 июня

Подтверждение рейтингов РФ Moody's, оценка апрельского роста ВВП РФ от Минэкономразвития, опровержение Рогозиным договоренности с НАСА о работе МКС до 2030 года

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Moody's подтвердило рейтинги России на уровне "Baa3". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Moody's выделило устойчивость, которую продемонстрировала российская экономика в условиях пандемии коронавируса, ее сильную финансовую позицию и подверженность рискам, связанным с политическими событиями.

- Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в апреле в 10,7%. Такой результат был ожидаемым на фоне низкой базы прошлого года, когда в апреле 2020 года в экономике был локдаун. Президент РФ Владимир Путин в пятницу заявил, что "по итогам текущего года мы уже выйдем на темпы роста около 4%".

- Рогозин опроверг договоренность с НАСА о работе МКС до 2030 года. Для начала США должны снять санкции с предприятий "Роскосмоса", пояснил глава госкорпорации. Рогозин добавил, что у него и у руководства НАСА есть осознание серьезной ответственности за то, чтобы сохранить международное космическое сотрудничество. Ранее глава НАСА Билл Нельсон выступил за продление работы МКС и заявил, что Рогозин поддержал это предложение.

- Представитель Белого дома очертил круг тем для встречи Байдена и Путина. Эрик Грин рассказал, что американский лидер собирается в частности затронуть темы обеспечения стратегической стабильности, кибербезопасности, работы американских диппредставительств в России. "Помимо этого, речь пойдет об Иране, Северной Корее, Сирии, Афганистане, Арктике, проблеме изменения климата", - добавил Грин. Путин заявил, что не ждет прорывов в результате этой встречи.

- Бразильские власти разрешили применение российского "Спутника V". Вакцина должна будет поставляться только с предприятий, проверенных бразильским регулятором, ее применение должно быть разрешено только для лиц не моложе 18 лет, ее не рекомендуется вводить беременным женщинам, а также людям, страдающим рядом хронических заболеваний.

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