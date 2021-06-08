РФ в апреле резко нарастила импорт пальмового масла

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Россия в апреле этого года по сравнению с мартом резко увеличила импорт пальмового масла, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных во вторник.

В апреле его было ввезено 108,8 тыс. тонн, что на 57,1% больше, чем в марте. Стоимость поставок выросла на 66,4%, до $119,2 млн.

В январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки пальмового масла увеличились на 20,5%, до 360,4 тыс. тонн. Темпы роста существенно выше, чем в январе-марте - 9,1%. Стоимость импорта увеличилась почти в 1,6 раза, до $365,3 млн. За три месяца темпы роста составляли 37,9%.