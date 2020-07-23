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РФ за 5 месяцев увеличила импорт пальмового масла до 413 тыс. тонн

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Россия в январе-мае 2020 года увеличила импорт пальмового масла на 0,7% по сравнению с показателем за тот же период в 2019 году, до 413 тысяч тонн, сообщил Росстат.

При этом в мае экспорт вырос в 2,3 раза в годовом выражении и на 65,4% к апрелю (до 113 тыс. тонн).

Поставки подсолнечного, сафлорового и хлопкового масел за пять месяцев рухнули на 76,2% (до 0,4 тыс. тонн), в том числе в мае – на 56,5% (до 0,1 тыс. тонн).

В то же время импорт кокосового (копрового), пальмоядрового и масла бабассу вырос на 37% (до 44,8 тыс. тонн), в том числе в мае – в 4 раза, до 11,8 тыс. тонн.

Росстат

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