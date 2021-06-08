Поиск

Платформа цифрового рубля сможет напрямую интегрироваться с зарубежными платформами

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Банк России строит сейчас платформу цифрового рубля с возможностью взаимодействия с аналогичными платформами других стран, рассчитывает на быструю интеграцию с цифровым юанем после запуска российской цифровой валюты, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе "круглого стола" в Госдуме.

"Цифровой рубль и цифровой юань также предполагают интеграцию. Мы, уже делая платформу цифрового рубля, делаем технологически возможность, чтобы мы могли интегрироваться напрямую с другими системами", - сказала Скоробогатова.

ЭкономикаРубль обретает третью форму. ОбобщениеРубль обретает третью форму. ОбобщениеЧитать подробнее

"Мы очень надеемся, что китайские коллеги, как только у нас будет готова эта платформа, с нами это достаточно быстро сделают", - отметила первый зампред ЦБ.

Она подчеркнула важность международного взаимодействия не только на уровне ЦБ, но и других министерств и ведомств.

"Нам нужно объединить усилия министерств и ведомств, чтобы на международном уровне это на всех уровнях обсуждалось, не только на уровне Центрального банка, а на всех уровнях. Кто у нас двигатель торговли? Когда торговля говорит - используйте вот эту систему, банки на самом деле начинают подключаться. Поэтому здесь, конечно, Минэк, Минторг и Минфин - крайне важные для нас тоже участники процесса", - добавила Скоробогатова.

ЦБ планирует создать прототип платформы цифрового рубля в декабре 2021 года, будет тестировать его весь 2022 год.

Банк России в октябре 2020 года опубликовал консультативный доклад о цифровом рубле. Регулятор рассматривает возможность расширения системы денежного обращения, дополнив две формы российского рубля (наличную и безналичную) третьей - цифровой. Граждане получат возможность зачислять цифровые рубли в свои электронные кошельки и пользоваться ими как в онлайн-, так и в офлайн-режиме.

Ольга Скоробогатова ЦБ РФ Китай Госдума

Новости по теме

Новости

По картам "Мир" можно будет проводить расчеты в иностранной валюте

По картам "Мир" можно будет проводить расчеты в иностранной валюте

В SWIFT заявили, что Россию не будут отключать от платежной системы

В SWIFT заявили, что Россию не будут отключать от платежной системы

РФ в апреле резко нарастила импорт пальмового масла

Катарский фонд сократил пакет в "Роснефти" до 18,46% голосов

Катарский фонд сократил пакет в "Роснефти" до 18,46% голосов

В Калининграде обсудили снос Дома Советов и проект новой застройки

В Калининграде обсудили снос Дома Советов и проект новой застройки

Начальник департамента ЖКХ Москвы оставил должность

Дума одобрила возможность незамедлительного поиска пропавших по геолокации телефона

SPO "Белуги" может пройти по нижней границе ценового диапазона

SPO "Белуги" может пройти по нижней границе ценового диапазона

Forbes перечислил самые прибыльные компании РФ по итогам 2020 года

"Росатом" подготовил план развития атомных технологий на 506 млрд рублей

"Росатом" подготовил план развития атомных технологий на 506 млрд рублей
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');