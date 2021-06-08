Платформа цифрового рубля сможет напрямую интегрироваться с зарубежными платформами

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Банк России строит сейчас платформу цифрового рубля с возможностью взаимодействия с аналогичными платформами других стран, рассчитывает на быструю интеграцию с цифровым юанем после запуска российской цифровой валюты, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе "круглого стола" в Госдуме.

"Цифровой рубль и цифровой юань также предполагают интеграцию. Мы, уже делая платформу цифрового рубля, делаем технологически возможность, чтобы мы могли интегрироваться напрямую с другими системами", - сказала Скоробогатова.

"Мы очень надеемся, что китайские коллеги, как только у нас будет готова эта платформа, с нами это достаточно быстро сделают", - отметила первый зампред ЦБ.

Она подчеркнула важность международного взаимодействия не только на уровне ЦБ, но и других министерств и ведомств.

"Нам нужно объединить усилия министерств и ведомств, чтобы на международном уровне это на всех уровнях обсуждалось, не только на уровне Центрального банка, а на всех уровнях. Кто у нас двигатель торговли? Когда торговля говорит - используйте вот эту систему, банки на самом деле начинают подключаться. Поэтому здесь, конечно, Минэк, Минторг и Минфин - крайне важные для нас тоже участники процесса", - добавила Скоробогатова.

ЦБ планирует создать прототип платформы цифрового рубля в декабре 2021 года, будет тестировать его весь 2022 год.

Банк России в октябре 2020 года опубликовал консультативный доклад о цифровом рубле. Регулятор рассматривает возможность расширения системы денежного обращения, дополнив две формы российского рубля (наличную и безналичную) третьей - цифровой. Граждане получат возможность зачислять цифровые рубли в свои электронные кошельки и пользоваться ими как в онлайн-, так и в офлайн-режиме.