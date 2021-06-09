Поиск

Борщевой набор продолжил дорожать в России

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Приготовление борща россиянам обходится все дороже. Причем не столько из-за подорожания мяса, от которого во многом зависит качество этого блюда, сколько из-за существенного роста цен на овощи так называемого борщевого набора, следует из данных Росстата.

Так, если цены на говядину за неделю с 1 по 7 июня выросли на 0,16%, а на свинину - на 0,05%, то на рынке плодоовощной продукции ценовая динамика была куда заметнее. Активнее всего дорожала морковь: цены на нее поднялись на 5,87%, неделей ранее рост составлял 4,42%. Ускорился и рост цен на картофель - до 4,89% с 3,19% неделю назад.

Несколько замедлился рост цен на капусту - до 3,9% против 5,12% за предыдущую неделю, и на репчатый лук - до 1,55% против 1,68% соответственно.

При этом продолжают дешеветь помидоры: за неделю цена на них снизилась на 4,7%.

Сметана, которой часто приправляют борщ, подорожала на 0,1%. Такой же темп роста был отмечен и на предыдущей неделе.

Цены на хлеб, который обычно подают к борщу, за неделю повысились на 0,17% (из пшеничной муки 1 и 2 сортов) и на 0,14% (из ржаной и ржано-пшеничной муки). Причем темпы роста ускорились.

В целом, как сообщил Росстат, плодоовощная продукция в РФ за неделю подорожала на 0,3%. В частности, цены на яблоки повысились на 0,02%, на огурцы - снизились на 6,1%.

Росстат

Новости

Инфляция не оставила у аналитиков сомнений в повышении ставки ЦБ сразу на 50 б.п.

Инфляция не оставила у аналитиков сомнений в повышении ставки ЦБ сразу на 50 б.п.

Яндекс подал иск к ФАС по делу о "колдунщиках"

"Интерфакс" начал рассчитывать скоринговые оценки риска эмитентов

Доллар упал ниже отметки в 72 рубля впервые с 28 июля 2020 года

В Петербурге сервисы по аренде электросамокатов приостановили работу

ЦБ отозвал лицензию у Энергомашбанка

Рубль незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов в среду

Рубль незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов в среду

Минэнерго США повысило прогноз цены Brent на 2021г с $62,3 до $65,2/барр

Цена на газ в Европе взлетела до максимума с марта 2018 года

Цена на газ в Европе взлетела до максимума с марта 2018 года

По картам "Мир" можно будет проводить расчеты в иностранной валюте

По картам "Мир" можно будет проводить расчеты в иностранной валюте
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');