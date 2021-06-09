Борщевой набор продолжил дорожать в России

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Приготовление борща россиянам обходится все дороже. Причем не столько из-за подорожания мяса, от которого во многом зависит качество этого блюда, сколько из-за существенного роста цен на овощи так называемого борщевого набора, следует из данных Росстата.

Так, если цены на говядину за неделю с 1 по 7 июня выросли на 0,16%, а на свинину - на 0,05%, то на рынке плодоовощной продукции ценовая динамика была куда заметнее. Активнее всего дорожала морковь: цены на нее поднялись на 5,87%, неделей ранее рост составлял 4,42%. Ускорился и рост цен на картофель - до 4,89% с 3,19% неделю назад.

Несколько замедлился рост цен на капусту - до 3,9% против 5,12% за предыдущую неделю, и на репчатый лук - до 1,55% против 1,68% соответственно.

При этом продолжают дешеветь помидоры: за неделю цена на них снизилась на 4,7%.

Сметана, которой часто приправляют борщ, подорожала на 0,1%. Такой же темп роста был отмечен и на предыдущей неделе.

Цены на хлеб, который обычно подают к борщу, за неделю повысились на 0,17% (из пшеничной муки 1 и 2 сортов) и на 0,14% (из ржаной и ржано-пшеничной муки). Причем темпы роста ускорились.

В целом, как сообщил Росстат, плодоовощная продукция в РФ за неделю подорожала на 0,3%. В частности, цены на яблоки повысились на 0,02%, на огурцы - снизились на 6,1%.