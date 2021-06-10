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Минпромторг перезапустит программу импортозамещения с учетом COVID

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ с учетом ситуации с пандемией и ростом геополитического давления перезапустит программу импортозамещения, сместит акцент с выпуска конечной продукции на разработку собственного сырья, материалов и комплектующих, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Мы возобновляем программу импортозамещения, хотим перейти на новый формат. До этого мы основной акцент ставили на производстве и импортозамещении конечной продукции. Сейчас будем делать акцент с учетом того, что мы получили по пандемии, и нарастающего геополитического давления на нас. Мы будем акцент ставить на разработку собственного сырья, материалов и комплектующих", - сказал министр.

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По словам Мантурова, ключевым механизмом поддержки импортозамещения и других проектов стал Фонд развития промышленности. "Он эффективно работает", - похвалил Путин работу ФРП.

"Одним из инструментов хотим предложить использование грантовой поддержки через Фонд развития промышленности", - сообщил глава Минпромторга.

"Этот инструмент вообще разрабатывали под комплектующие от автопрома. Этот механизм работает таким образом, что заемщик получает льготный заем, и по достижении целевых показателей частично мы будем списывать этот заем. Это, мне кажется, будет хорошей мотивацией и в целом позволит достичь той цели, которую вы поставили по технологической независимости нашей страны", - отметил он.

Мантуров также сообщил, что в целом по обрабатывающей промышленности рост за январь-апрель 2021 года составил 4,5%. "Поэтому мы ожидаем, что за первую половину года должны выйти на показатели в четыре процента. Рассчитываем также сохранить заложенный темп до конца текущего года", - отметил министр.

Путин в свою очередь заметил, что "к сожалению, все последствия пандемии пока еще не преодолены и борьба с этой болезнью еще продолжается". "Тем не менее, экономика восстанавливается, восстанавливается реальный сектор экономики", - сказал президент.

Минпромторг Денис Мантуров Владимир Путин Коронавирус

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