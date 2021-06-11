Рубль незначительно меняется к доллару и евро в ожидании решения по ставке

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в пятницу незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне снижения активности инвесторов перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,79-71,94 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 71,8 руб./$1 (+3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 87,5 руб./EUR1 (+17 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 9,3 коп. к уровню закрытия 10 июня, до 78,86 рубля.

Доллар при этом оказался на 39,74 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 30,65 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения рубля к доллару и евро на старте торгов 11 июня вызваны ожиданиями игроков рынка заседания совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике, которое состоится в пятницу. Резкое ускорение инфляции в РФ не оставило у аналитиков сомнений в повышении ставки ЦБ сразу на 50 базисных пунктов. Консенсус среди экспертов по ужесточению денежно-кредитной политики (ДКП) именно таким шагом был достигнут впервые в истории инфляционного таргетирования.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $72,16 за баррель, что на 0,5% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $69,93 за баррель, что на 0,51% ниже уровня на закрытие рынка 10 июня.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику: японский Nikkei 225 прибавляет, правда, всего 0,02%, китайский CSI300 снижается на 0,77%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,07%.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в четверг, при этом S&P 500 обновил рекордный максимум, хотя данные министерства труда США показали ускорение инфляции в мае больше прогноза.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в мае подскочили на 5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Темпы инфляции ускорились по сравнению с 4,2% в апреле и были максимальными более чем за 12 лет - с августа 2008 года. Аналитики в среднем прогнозировали подъем потребительских цен в мае на 4,7%.

Многие экономисты объясняют скачок инфляции в прошлом месяце резким ростом цен на подержанные автомобили и грузовики, стоимость которых подскочила более чем на 7%. Скорее всего, это временное явление, связанное с пандемией и ограниченным предложением.

Опасения по поводу ускорения инфляции оказывали давление на фондовый рынок в последний месяц. Инвесторы обеспокоены тем, что скачок роста цен увеличит расходы компаний, а также вынудит Федеральную резервную систему (ФРС) США начать сворачивать стимулы. Однако некоторые аналитики считают эти опасения преждевременными.