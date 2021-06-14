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Ливанский фунт достиг нового минимума

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Ливанский фунт достиг нового минимума 13 июня на фоне экономического и политического кризиса в стране. Об этом сообщает Associated Press.

Валюта потеряла свыше 90% своей стоимости с октября 2019 года, с момента начала антиправительственных протестов. Инфляция и цены на основные товары резко выросли, при том что их поставки в Ливан более чем на 80% зависят от импорта.

Курс доллара США на черном рынке поднялся до 15300 ливанских фунтов, официальная стоимость американской валюты установлена в 1515 ливанских фунтов.

Помимо нехватки продуктов, топлива и лекарств, ливанцы испытывают перебои в подаче электричества.

В марте 2020 года Ливан впервые в своей истории объявил дефолт. По прогнозам Всемирного банка, экономический кризис в Ливане может стать одним из худших в мире за более чем 150 лет.

Политический кризис в Ливане усилился после ухода в отставку правительства на фоне протестов в августе 2020 года. Организаторы акций считали, что именно власти несут ответственность за экономические и политические проблемы в стране.

Ливан

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