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Жители Бейрута решили провести акцию протеста против властей

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Активисты в Бейруте запланировали на вечер субботы акцию протеста против ливанских властей, сообщают СМИ этой страны.

Взрывы в Бейруте

Организаторы акции считают, что именно власти несут ответственность за экономические и политические проблемы в стране, а также - за взрыв, произошедший на этой неделе в порту Бейрута.

По последним данным, катастрофа унесла жизни более 150 человек, около пяти тысяч получили ранения.

Предполагается, что в порту взорвалась конфискованная несколько лет назад партия нитрата аммония. При этом в правительстве Ливана признали, что груз хранился в порту без каких бы то ни было предосторожностей.

Как сообщалось, накануне в Бейруте уже прошли протестные акции с требованием отставки правительства.

Взрывы в порту Бейрута

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Ливан Бейрут

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