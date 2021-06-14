Китайские эксперты заявили о попытках США склонить РФ к конкуренции с КНР

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Агентство "Синьхуа", ссылаясь на мнения экспертов, пишет в понедельник, что администрация Байдена пытается склонить Россию к конкуренции с Китаем, однако попытки Вашингтона в этом отношении не увенчаются успехом.

"Синьхуа" мотивирует свое утверждение о намерениях США тем, что, в частности, "администрация Байдена, которая нагнетала давление на Россию с момента прихода к власти, внезапно послала России дружественный сигнал, касающийся газопровода "Северный поток 2", согласилась на встречу с президентом Путиным".

Стремление Соединенных Штатов ухудшить китайско-российские отношения объясняется "возросшей стратегической конкуренцией Соединенных Штатов с Китаем и сложностью для США проводить политику "двойного сдерживания" - одновременно Китая и России", считает агентство.

Оно отмечает, что "хотя встреча лидеров России и США может ослабить напряженность в двусторонних отношениях, прорыва не произойдет, и изменить отношения в треугольнике Китай-Россия-США за короткий промежуток времени не удастся".

Эксперты, по сообщению "Синьхуа", полагают, что "Соединенные Штаты не откажутся от своих планов по трансформации России и не перестанут вмешиваться в российские внутренние дела".

"Между Россией и Соединенными Штатами нет никакой возможности сближения, и мир в конечном итоге будет двигаться к многополярности, а также будет способствовать дальнейшему сближению Пекина и Москвы", - отмечается в публикации.

Встреча президентов России и США намечена на 16 июня в Женеве.

Ранее Байден призвал лидеров G7 к усилению конкуренции с Китаем. Участники саммита не сразу пришли к соглашению об объективной оценке действий Пекина. Байден в своем обращении опирался на практику подневольного труда в Китае, чтобы убедить коллег-демократических лидеров выступить единым фронтом против экономической конкуренции с Пекином.