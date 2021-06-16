ЦБ РФ допустил рост годовой инфляции в июне к маю из-за эффекта базы

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Рост годовой инфляции в июне 2021 года по отношению к майскому уровню возможен из-за эффекта базы прошлого года, сообщил журналистам в среду зампред Банка России Алексей Заботкин в кулуарах Go Global Summit в Москве.

"С учетом эффекта базы некоторое повышение в годовом выражении к значениям мая, наверное, возможно. Опять же летнюю инфляцию прогнозировать - дело неблагодарное с учетом того, что хедлайн сильно зависит от того, как у нас будет складываться ситуация с урожаем", - сказал Заботкин.

Годовая инфляция в мае 2021 года, по данным Росстата, разогналась с 5,5% до 6%. На 7 июня инфляция в годовом выражении была посередине между 6,1% и 6,2% (6,15%).

"Мы полагаем, что инфляция будет находиться на плато в годовом выражении до начала осени, и потом в четвертом квартале начнется ее постепенное снижение", - отметил зампред ЦБ. Он пояснил, что Банк России ожидает сохранения годовой инфляции до начала осени "вблизи текущих цифр".

Банк России, по итогам анализа майских данных по инфляции, больше всего беспокоит рост цен на непродовольственные товары.

"Как всегда, мы смотрим на очень широкий спектр показателей. Мы все-таки подчеркиваем, что нас беспокоит не только уровень инфляции, но и уровень инфляционных ожиданий, которые, безусловно, отражают повышенный уровень инфляции, который держится уже некоторое время. Из майских показателей, наверное, можно выделить темпы роста цен на непродовольственные товары. Нас беспокоят в большей мере непродовольственные товары", - подчеркнул Заботкин.

Отвечая на вопрос, возможна ли дефляция в России в августе-сентябре, он отметил, что все будет зависеть от ситуации на продовольственных рынках, и в первую очередь с урожаем, причем не только в России, но и в мире. "Вообще фокус на факте дефляции в августе-сентябре, он всегда избыточен", - добавил зампред ЦБ.