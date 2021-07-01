В ЦБ предложили обсудить снижение таргета по инфляции ниже 4%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Таргетирование более низкого уровня инфляции в России (ниже 4%) может привести к снижению инфляционных ожиданий, это тема для общественных обсуждений, заявил на Международном финансовом конгрессе директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов.

"Если действительно общественный консенсус, не сейчас, а при более низкой инфляции, складывается в том, что даже при 4% рост цен воспринимается как проблема, я говорю про индекс потребительских цен, тогда, может быть, есть смысл подумать о том, чтобы таргетировать, допустим, менее высокий уровень инфляции, чтобы даже воспринимаемая инфляция, поскольку рост цен в этом случае будет ниже и воспринимаемый рост цен будет ниже, он тогда больше будет удовлетворять общественному консенсусу. Это тема для общественных обсуждений", - сказал он.

При инфляции ниже 4%, согласно опросам, обеспокоенность населения ростом цен перестает быть существенной проблемой, то есть не является приоритетной волнующей темой. Это является косвенным свидетельством того, что в такой ситуации рост цен является удовлетворительным в целом для общества, добавил Морозов.

Сейчас при высокой инфляции и повышенных инфляционных ожиданиях проблема роста цен вышла на первое место, отметил глава департамента ЦБ.

30 июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ в 2021 году проведет глубинный анализ целей и инструментов денежно-кредитной политики (ДКП) - monetary policy review. Она отметила, что величина таргета по инфляции ранее соответствовала уровню развития рынка, но "он несколько изменился за это время". Также ЦБ хочет оценить, не требуется ли изменений операционной процедуры.