ФАС перенесла на 21 июля дело против "Яндекса" о поисковой выдаче

К рассмотрению дела привлечены новые участники

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) перенесла рассмотрение дела в отношении "Яндекса", в рамках которого ведомство подозревает IT-компанию в неконкурентном продвижении собственных сервисов через свой поисковик.

"В связи с необходимостью получения материалов и дополнительных доказательств следующее заседание по делу состоится 21 июля", - говорится в сообщении ФАС.

В ведомстве также заявили, что к рассмотрению дела привлечены новые заинтересованные лица.

"В ФАС России продолжают поступать заявления о наличии в действиях ООО "Яндекс" признаков злоупотребления доминирующим положением на рынке поиска. Так, комиссия ФАС России приняла решение о привлечении к участию в деле в качестве заинтересованных лиц ООО "КЛИН.РУ" и ООО "Интерактивные обучающие технологии", - отмечается в пресс-релизе регулятора.

В нем говорится, что 9 июня в ходе заседания по делу заявители подтвердили доводы, изложенные в заявлениях, проиллюстрировав, что до настоящего времени практики "Яндекса" не изменились.

"Информацию о предлагаемых и обсуждаемых условиях предоставления обогащенных ответов "Яндекс" не представил. Также заявители высказали свою позицию по обсуждению опубликованных принципов доступа к возможностям "Яндекса", отметив, что они не являются рыночными и справедливыми", - подчеркнули в ведомстве.

В качестве заявителей по делу выступают компании (Avito, Cian, Ivi, Profi.ru, 2ГИС и другие), сервисы которых схожи по сути предоставляемых услуг с аналогичными проектами "Яндекса", которым, по мнению ФАС, он при продвижении в своем поисковике дает преимущества.

Представители сервисов "Яндекса", которые, как полагает ведомство, наделены таким приоритетом (Кинопоиск, Яндекс.Такси, Яндекс.Маркет и другие) были также приглашены к участию в деле.

Как сообщалось, до 3 июня заявители и "Яндекс" должны были предоставить в ФАС всю необходимую информацию "для обеспечения объективного, всестороннего и полного рассмотрения обстоятельств дела".

Дело о "колдунщиках"

В середине апреля 2021 года ФАС объявила о возбуждении дела в отношении "Яндекса" за неисполнение предупреждения, по которому компания до 1 апреля должна была прекратить преимущественное продвижение собственных сервисов в поисковой выдаче при помощи специального инструмента "колдунщики" (ответы на вопрос пользователя, появляющиеся прямо на странице с результатами поиска).

По мнению регулятора, продвижение собственных сервисов "Яндекса" в поисковой выдаче как с помощью обогащенных ответов ("колдунщиков") в поисковой выдаче, так и в рамках приоритизации мест в ней, может приводить к созданию дискриминационных условий на рынке.

"Яндекс" до 1 апреля должен был предоставить доступ к этому специальному инструменту ("колдунщикам") для сторонних сервисов на равных условиях.

Однако, в компании, в свою очередь, утверждали, что "Яндекс" и так реализует ряд требований ФАС, а работа таких сервисов - мировая практика, которую используют интернет-компании по всему миру.

Кроме того, как заявляли "Интерфаксу" в антимонопольном ведомстве, в рамках расследования дела "Яндекса" планировалось проанализировать действия Google и других поисковиков на наличие аналогичных нарушений. Но пока о нарушениях других поисковиков не сообщалось.

Летом 2019 года ряд компаний, включая Avito, Cian.ru, Ivi, Profi.ru, 2ГИС и другие, пожаловались в ФАС жалобу на злоупотребление "Яндексом" доминирующим положением в поисковой выдаче. По их мнению, "Яндекс" уводит пользователей на собственные сервисы, не допуская сторонние сервисы к использованию "колдунщиков". В связи с этим компании теряют трафик и вынуждены больше тратить на продвижение собственных сервисов, указывали упомянутые организации.