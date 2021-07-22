Частные АЗС - бизнес на грани банкротств? Обзор

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Рынок нефтепродуктов России многие годы гордился тем, что он предоставляет возможности выбора - разных видов автозаправок по всей стране пёстрое многообразие. В 2021 год в России действует 23 тысячи АЗС, примерно треть из них принадлежит крупным нефтяным компаниям (около 8 тыс.), остальные - независимые заправки.

Стечение обстоятельств – исторических, пандемических и риторических – к середине текущего года привело многие частные АЗС в такую точку неприбыльности, что, если ничего не изменится, дальше последует череда банкротств.

Но рынок нефтепродуктов - это не только заправки, это еще и мелкий опт, и крупнооптовые продажи. На частные АЗС завязаны трейдеры и поставщики, с ними в постоянном контакте банки-кредиторы. Одна из крупнейших бирж, Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая (СПбМТСБ) - ключевая площадка, где нефтяники продают нефтепродукты в основном частному сектору. То есть, если "посыпятся" независимые заправки, волны пойдут по всему рынку. Каким может быть развитие событий вокруг независимых автозаправочных станций - рассказываем в обзоре "Интерфакса".

Маржа в минусе

Ситуация убыточности, в которой живет топливная розница в 2021 году, одинакова и для независимых сетей АЗС, и для сетей в составе вертикально-интегрированных компаний (ВИНК). Основная причина проблем: в стране сформировался устойчивый диспаритет оптовых и розничных цен на нефтепродукты. В результате доходность АЗС ниже той суммы, что необходима для покрытия расходов, уплаты кредитов, налогов и т.д.

По данным исследовательской группы "Петромаркет", общая убыточность торговли на АЗС 92-м бензином наблюдается с начала года, околонулевая маржинальность реализации АИ-95 и ДТл - с марта. К середине июля средняя по РФ чистая маржа розничной продажи 92-го бензина составила минус 1,3 руб./л, 95-го и летних сортов дизтоплива - минус 30 коп./л.

"Выгон консалтинг" оценивает маржу розничного сектора еще ниже: биржевые цены на АИ-92 в Европейской части России превысили пик 2018 года на 200 руб./т., демпфер компенсирует более 15 тыс. руб./т. Это приводит к тому, что убытки сбыта сейчас превышают 2 руб./л., подсчитал главный экономист компании Сергей Ежов.

"Компенсировать убытки от реализации топлив прибылью от продажи сопутствующих товаров и услуг не удается даже на АЗС крупных нефтяных компаний. Тем более в особо тяжелом положении находятся операторы независимых сетей. Если нефтяные компании могут компенсировать убытки от топливной розницы прибылью в других видах бизнеса, то у частной АЗС такой возможности нет", - подчеркнула руководитель проектов "Петромаркета" Анна Лишневецкая.

Ссылаясь на участников рынка, она рассказала, что отдельные операторы независимых сетей АЗС, стараясь минимизировать убытки, отказываются от торговли АИ-92. "Еще одним вариантом повысить маржинальность является торговля суррогатами. Однако данный способ весьма рискованный, он может привести к потере репутации АЗС и сокращению продаж", - отметила Лишневецкая.

Эксперт также обратила внимание на снижение доли независимых операторов АЗС на розничном рынке РФ. "Если в 2017-2018 годах на долю независимых операторов приходилось, по нашим оценкам, порядка 70% общего количества АЗС и 30% объема реализованного топлива, то в 2020 году эти цифры снизились до 60% и 25% соответственно. Текущая ситуация с убыточностью для независимых розничных операторов чревата потерей бизнеса, а значит, доля независимой розницы рискует снизиться еще", - говорит Лишневецкая.

Нефтебанкинг

Евгений Аркуша, глава Российского топливного союза (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка, в его составе значительная доля частных сетей АЗС) не перестает подчеркивать разницу условий работы секторов отечественного топливного рынка: "Оптовый сектор олигопольный, а оптовые цены привязаны к экспортному паритету. Розничный сектор высококонкурентен, но розничные цены ограничивается уровнем инфляции. Когда после первой волны пандемии на бирже серьёзно вырос спрос, оптовые цены сильно пошли вверх. Однако в рознице цены повышаются крайне медленно. Выполнение, по сути, правильного политического решения - о недопустимости роста на АЗС выше уровня инфляции - опять приводит к тому, с чего начали - к диспаритету оптовых и розничных цен".

Снижение рентабельности независимых АЗС, которое влечет за собой цепочку негативных последствий для всего внутреннего рынка нефтепродуктов, Аркуша характеризует термином нефтебанкинг: "Финансирование независимой розницы идет как за счет собственного капитала, так и в рамках банковского и трейдерского кредитования. Присутствие трейдеров очень важно, они обеспечивают сложную логисту поставок по территории огромной страны (а в ряде регионов сбытовых структур ВИНК вообще нет). Кроме того, трейдеры дают отсрочку платежа, тогда как нефтяники работают только по предоплате. Что касается банков, то длительная работа независимых АЗС с убытками приводит к недоверию банковского сообщества к отрасли, повышению процентов, снижению лимитов кредитования или их обнулению, снижению залоговой стоимости и т.д.".

"Если сложившаяся ситуация с ценообразованием для розничного бизнеса не улучшится, очень велика вероятность закрытия нерентабельных АЗС. Частный топливный бизнес, который стартовал 30 лет, построенный без помощи государства - лишь за счет собственных средств - может накрыть череда банкротств. По цепочке это отразится на трейдерах и банках, может привести к снижению ликвидности биржевых торгов, сокращению уровня конкуренции. В тех субъектах, где присутствуют исключительно частные АЗС, закрытие заправок может привести к нехватке нефтепродуктов для населения. А самое главное, это угроза потери рабочих мест, роста социальной напряженности", - сказал глава РТС.

Частные АЗС, которые раньше привлекали посетителей более низкой стоимостью, теперь ставят цены на стелах выше цен АЗС ВИНК. Это приводит к перетоку клиентов, дальнейшему сокращению продаж и еще большему снижению маржинальности. Тем не менее, цены независимых заправок сейчас выше, чем у нефтяников практически во всех регионах России. Особенно заметно растут цены у независимых Дальнего Востока. Например, цены на АЗС сетей "Октант", "НК-Уссури", "Дальнефтепродукт", "Скит", "Арими" и некоторых других, работающих в Приморском крае, на 3-4 рубля выше цен АЗС "Роснефть" и на 4-5 рублей выше цен АЗС "ННК" в зависимости от марки топлива.

Аркуша также подчеркивает важность безопасности на автозаправках которые являются опасными объектами: "Сокращение издержек кажется самым простым способом поддержки бизнеса. Но это приводит к ухудшению качества сервиса, к потере конкурентоспособности. В итоге, из-за отсутствия инвестиций и поддержания АЗС в работоспособном состоянии, может упасть безопасность заправок".

Опасный момент

О том, что независимые сети приближаются к опасной точке, говорит и управляющий партнер компании ООО "Петролеум Трейдинг" (крупнейший частный топливный трейдер РФ) Максим Дьяченко.

"Последние шесть месяцев независимая розница работает в убыток. Это самый длительный период такой ситуации для российского рынка нефтепродуктов. Убыточные периоды были и раньше: часто летом происходило снижение маржинальности, при этом в зимний период, наоборот, маржа росла, позволяя независимым АЗС накопить "жирок" и даже сформировать запасы на "голодное время". Но 2021 год уникальный, весь год идет рост оптовых цен. С небольшими остановками стоимость в опте выросла на 30% при увеличении цен на "стеле" в пределах инфляции. Государство дало карт-бланш олигополии, договорившись с крупнейшими нефтяными компаниями о фактической "заморозке" розничных цен, не сделав того же с оптовыми. Если говорить без купюр, выглядит это так, будто из двух зол - рост цен на социально важный товар или разорение независимых участников рынка - регуляторы выбрали последнее", - высказывает мнение Дьяченко.

По его словам, "Петролеум Трейдинг" проанализировала отчетности 50 независимых сетей АЗС и сделала вывод, что даже несмотря на неплохую капитализацию, запаса прочности у них осталось ненадолго, поскольку рентабельность продаж постоянно снижается.

"Важными звеньями цепи в системе работы топливного рынка являются трейдеры, кредитующие сети АЗС, и банки, кредитующие сети и трейдеров. За последние несколько месяцев ЦБ уже несколько раз повышал ключевую ставку, с целью ограничить кредитование и снизить инфляцию. Банки в свою очередь ужесточают требования для заемщиков - читай трейдеров и сетей АЗС. Получается потребность в оборотном капитале увеличилась на 30%, а возможности по его привлечению примерно на столько же сократились. Плохие показатели первого полугодия 2021 года и сохраняющиеся негативные тенденции неизбежно приведут к сжатию кредитных портфелей как сетей АЗС, так и трейдеров. Возникнет кассовый разрыв, кризис неплатежей и последующая цепная реакция сокращения кредитования. Достаточно двух-трех дефолтов заемщиков в отрасли, чтобы риски для неё начали оценивать, как высокие", - отметил Дьяченко.

В подобных ситуациях банки сокращают размеры кредитных линий, ужесточают ковенанты и требования к заемщикам. На рынке очень быстро может воцариться атмосфера недоверия всех ко всем и желание поскорее "унести ноги". Чем это грозит? Нарушением товарно-денежных потоков, остановкой кредитования, массовым дефолтом, кризисом неплатежей и банкротствами?

А банки что?

Представители банковского сообщества не отрицают, что наблюдают проблемы в розничном сегменте топливного рынка, а потому по максимуму снижают свои риски.

В Сбербанке "Интерфаксу" сообщили: "Независимые розничные компании сектора ТЭК последние годы имеют невысокую маржинальность ввиду структуры российского рынка, налоговых и регуляторных ограничений, а также влияния крупных ВИНК на формирование маржи внутри производственных цепочек. 2021 год не стал исключением. Для независимых сетей АЗС рост цен на нефтепродукты является негативным фактором (в моменте) ввиду структуры расчета демпфера. Мы работаем с нашими клиентами в индивидуальном формате. При этом в рамках развития партнерства мы предлагаем нашим клиентам перечень продуктов и решений, позволяющих снизить расходы и защититься от рисков, связанных с рыночными изменениями".

Директор департамента по работе с клиентами рыночных отраслей Московского кредитного банка (МКБ) Александр Афонин также отмечает, что уже несколько лет ситуация вокруг независимого розничного сектора топливного рынка остается острой. "Устойчиво могут себя ощущать только компании с низким кредитным долгом, развивающиеся в основном за счет собственных средств. МКБ еще ранее установил для себя критерии при рассмотрении кредитных заявок независимых сетей АЗС и трейдеров нефтепродуктов и придерживается относительно консервативной кредитной политики в этом сегменте. В настоящий момент клиентская база владельцев сетей АЗС у нас представлена устойчивыми структурами, имеющими в своем периметре добычу, переработку и сбыт, в связи с чем мы не столкнулись с требующим особого внимания обращениями заемщиков за рефинансированием", - сказал он.

Промсвязьбанк видит и положительные тенденции. "Статистика Промсвязьбанка за первое полугодие 2021 года говорит о том, что объемы кредитования предпринимателей в этом секторе превышают докризисные показатели аналогичного периода на 15%. В рамках риск-менеджмента применяет широкий и гибкий спектр инструментов как при оценке финансовой устойчивости потенциальных заемщиков, так и в процессе обслуживания долга, и в настоящее время мы не наблюдаем негативных тенденций кредитоспособности клиентов банка в секторе АЗС", - сказал вице-президент - заместитель директора дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.

Какой судьбы ждать?

Главный экономист "Выгон Консалтинг" Ежов, комментируя ситуацию на топливном рынке, отмечает, что розничный сегмент находится на виду, потому что именно на АЗС потребитель покупает топливо.

"Но я бы не стал сводить ситуацию исключительно к розничному сегменту, ведь для других участников рынка ситуация тоже создает немалые проблемы. Крупным компаниям сегодня невыгодно поставлять топливо на внутренний рынок, а инвестиционные проекты по увеличению выпуска автобензина становятся менее привлекательными. При этом нефтяники уплачивают добавку к НДПИ на нефть, идущую на субсидирование демпфера. Государственным органам при каждом росте цен приходится действовать в авральном режиме, чтобы обеспечить достаточный объем поставок при ограниченных ценах АЗС, и при этом сохранить стимулы для инвестиций. В конце концов, надо понять, что мы хотим в перспективе? Продолжать подкручивать параметры сложившейся системы, чтобы поддерживать хрупкий баланс, либо кардинально ее реформировать? Реформа должна убрать имеющиеся перекосы, что выровняет ситуацию для всех участников рынка, включая розницу. Но при этом основное внимание должно быть уделено не ухудшению условий для населения", - сказал Ежов.

Если ничего не предпринимать, то в топливной рознице может начаться необратимый процесс, считает управляющий партнер "Петролеум Трейдинг" Дьяченко: "За какие-нибудь полгода-год отрасль может потерять от 15% до 30% компаний, быть отброшенной назад в части развития конкуренции на десяток лет. Очевидно, что лучше действовать превентивно, не дожидаясь апокалиптического сценария. Если государство хочет иметь стабильные цены на АЗС сейчас, то не надо для этого приносить в жертву целый сегмент рынка. Восстановить или построить его заново будет намного сложнее и дороже".

Независимый топливный эксперт Виктор Костюков согласен, что ситуация вокруг маржинальности независимых АЗС накалилась до предела: "Она разогрелась до такого состояния, когда, не прячась за обтекаемыми фразами, нужно ответить на прямой вопрос: имеют ли власти желание сохранить сегмент независимых АЗС? Оставить все как есть - равносильно неизбежному угасанию частного розничного бизнеса".

"Надо понимать, перед правительством стоит одновременно две взаимоисключающие друг друга задачи. С одной стороны - удерживать розничные цены на моторное топливо в рамках инфляционных процессов, с другой - выжимать из отрасли максимум налогов в бюджет, который наполовину формируется из этих самых налогов и акцизов. Судьба независимой розницы государство, если и волнует, то, видимо, в последнюю очередь", - высказал мнение эксперт.

Пути решения

Тем не менее, отраслевые регуляторы во главе с профильным вице-премьером Александром Новаком с весны стараются решить проблемы на топливном рынке. Было даже изменено налоговое законодательство - скорректированы параметры демпфера для нефтепродуктов, однако пока ощутимого эффекта это пока не принесло. Новак провел ряд совещаний, и на последнем из них совместно с топ-менеджерами нефтяных компаний было принято решение не предпринимать кардинальных шагов, а подготовить меры по итогам III квартала. То есть подождать.

Но чтобы ждать, у независимой розницы уже нет сил и средств. Российский топливный союз написал о своих проблемах во все возможные инстанции вплоть до премьер-министра. Осталось только к президенту страны обратиться. В данный конкретный момент, летом 2021 года, на фоне значительного роста спроса и ремонтов НПЗ на бирже банально не хватает нефтепродуктов. Спрос не удовлетворяется, и это серьезная ошибка в планировании поставок на внутренний рынок, настойчиво подчеркивает союз.

РТС предлагает варианты решения проблем - от технического увеличения нормативов биржевых продаж до крайней меры в виде введения экспортных пошлин. "Необходимо снизить влияние цен внешнего рынка на внутренние цены. Достаточно оперативно этого можно добиться повышением экспортных пошлин, но в стратегическом плане необходима корректировка и демпфирующего механизма, и налогового маневра", - считает Аркуша.

Про введение экспортных пошлин на нефтепродукты с параллельным временным снижением акцизов говорит и Дьяченко. Возможно, добавляет он, пора признать топливный рынок пострадавшим и социально значимым, чтобы ЦБ согласовал для банков особые условия кредитования независимых сетей АЗС и трейдеров. В числе мер, которые, скорее, относятся к невероятным, "Петромаркет" выдвигает предложение "отпустить" розничные цены.

Наиболее бескровный путь для независимых сетей сохранить свой бизнес, полагает Костюков, лежит в области франчайзинга. "Такие схемы пропагандировались нефтяными компаниями на этапе становления рынка, но не получили массового распространения главным образом из-за жульничества франчайзи. Ныне ситуация кардинально изменилась и надо еще заслужить право встать под чужие знамена. Либо независимым придется выставлять бизнес на продажу. И надеяться, что кто-то купит", - размышляет он.

Свои варианты сгладить ситуацию предлагает СПбМТСБ. "Частные АЗС являются одними из основных потребителей нефтепродуктов на территории РФ, в том числе и на биржевых торгах. Они активно участвуют в биржевом процессе. И в последнее время мы все чаще и настойчивее слышим от них, что продукта на бирже не хватает. Это не является нормальным развитием рынка. Биржа видит эту проблему и предлагает ряд решений", - сказал "Интерфаксу" вице-президент биржи Антон Карпов.

Одно из ее предложений касается расширения возможности участников торгов в предторговый период. Второе - биржа вынесла на обсуждение вариант балансировки спроса и предложения на торгах нефтепродуктами, при котором производители моторного топлива смогут удовлетворять спрос со стороны частных АЗС и в дополнительную сессию, добавил управляющий директор СПбМТСБ по рынку нефтепродуктов Павел Строков.

Регуляторы на позиции

В ответ на просьбу прокомментировать обозначенные проблемы независимого топливного сектора в Минэнерго "Интерфаксу" заявили, что по оценкам ведомства, в розничном сегменте развит конкурентный рынок, который способствует сдерживанию роста цен на АЗС за счет конкуренции за потребителя как по цене, так и по качеству сервиса. При этом, повышенная конкуренция в розничном сегменте, в частности, при сезонном росте спроса и в условиях восстанавливающейся экономической активности, приводит к снижению маржинальности торгов - это общемировая тенденция для рынков со свободной нерегулируемой ценой, добавил представитель Минэнерго.

"Независимые розничные сети играют значимую роль в общем развитии топливного рынка, поддержании здоровой конкуренции, обеспечении спроса на локальных региональных рынках. Динамика изменения биржевых оптовых цен находится под постоянным вниманием Минэнерго и ФАС. Для сохранения долгосрочной доходности топливного бизнеса, в том числе сдерживания оптовых цен топлива, по которым закупается независимая розница, уже был скорректирован демпфер, ведется работа по развитию биржевых торгов, в том числе срочного рынка, который позволил бы для АЗС фиксировать доходность и хеджировать риски сезонного роста цен в оптовом сегменте. Рост объемов производства топлива после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу июля, а также внешняя конъюнктура после снижения цен на нефть поспособствуют дальнейшей стабилизации биржевых котировок", - сказал он.

Представитель Минэнерго подчеркнул, что вопросы антимонопольного регулирования и, соответственно, рисков монополизации находятся в компетенции Федеральной антимонопольной службы. Однако, в ФАС аналогичный запрос "Интерфакса" о непростой ситуации, с которой столкнулись частные сети АЗС в 2021 году, перенаправили в Минэнерго.