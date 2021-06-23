Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:16Заразились
на 22.06В России 5 350 919+16 715В мире 179 107 034+320 876

Минсельхоз РФ пока не планирует менять механизм демпфера при экспорте зерна

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ пока не планирует менять механизм демпфера при экспорте зерна, сообщил "Интерфаксу" директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов.

"Там (в зерновом демпфере - ИФ) прописан четкий механизм, пока мы его менять не планируем", - сказал он на площадке агропромышленного форума "День сибирского поля - 2021" в среду.

ЭкономикаЭкспортная пошлина на пшеницу с 23 июня вырастет до $38,1 за тоннуЧитать подробнее

При этом Некрасов обратил внимание на то, что средства, полученные от взимания плавающих пошлин, будут возвращены аграриям. "Мы ожидаем, что в ближайшее время те пошлины, которые были собраны ранее, будут направлены в бюджет Минсельхоза для того, чтобы мы довели эти средства до аграриев", - сказал он.

РФ со 2 июня ввела механизм зернового демпфера. Он предусматривает плавающую пошлину на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, которая рассчитывается на основе ценовых индикаторов с ценой отсечения по пшенице в $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - в $185 за тонну. Ее размер составит 70% от превышения этого показателя. Средства, полученные от этого, будут направляться на субсидирование сельхозпроизводителей.

Между тем, на зерновом рынке существуют предложения по смягчению этого механизма. Речь, в частности, идет о том, чтобы пошлина действовала не неделю, а месяц, и о повышении уровней отсечения по пшенице с $200 до $250, по кукурузе и ячменю - со $185 до $225 за тонну.

Минсельхоз РФ

Новости по теме

Новости

Amazon остался самым дорогим мировым брендом в 2021 году

Amazon остался самым дорогим мировым брендом в 2021 году

Золотодобытчик Nordgold решил отложить IPO

Золотодобытчик Nordgold решил отложить IPO

Энергопотребление в России обновило летний максимум на фоне жары

Энергопотребление в России обновило летний максимум на фоне жары

В Москве запретили все мероприятия численностью больше 500 человек

Трейдер "Беларуськалия" увидел в санкциях риск роста цен на продукты по всему миру

Цена нефти Brent поднялась выше $75 за баррель впервые за 2 года

Цена нефти Brent поднялась выше $75 за баррель впервые за 2 года

Минюст зарегистрировал приказы о повышении цен на газ "Газпрома" с 1 июля

Узбекистан из продавца превратился в покупателя газа у "Газпрома"

Узбекистан из продавца превратился в покупателя газа у "Газпрома"

Германия начала антимонопольное расследование против Apple

Мишустин поручил дополнительно просубсидировать обновление моделей "КАМАЗа"

Мишустин поручил дополнительно просубсидировать обновление моделей "КАМАЗа"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');