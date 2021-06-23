Минсельхоз РФ пока не планирует менять механизм демпфера при экспорте зерна

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ пока не планирует менять механизм демпфера при экспорте зерна, сообщил "Интерфаксу" директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов.

"Там (в зерновом демпфере - ИФ) прописан четкий механизм, пока мы его менять не планируем", - сказал он на площадке агропромышленного форума "День сибирского поля - 2021" в среду.

При этом Некрасов обратил внимание на то, что средства, полученные от взимания плавающих пошлин, будут возвращены аграриям. "Мы ожидаем, что в ближайшее время те пошлины, которые были собраны ранее, будут направлены в бюджет Минсельхоза для того, чтобы мы довели эти средства до аграриев", - сказал он.

РФ со 2 июня ввела механизм зернового демпфера. Он предусматривает плавающую пошлину на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя, которая рассчитывается на основе ценовых индикаторов с ценой отсечения по пшенице в $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - в $185 за тонну. Ее размер составит 70% от превышения этого показателя. Средства, полученные от этого, будут направляться на субсидирование сельхозпроизводителей.

Между тем, на зерновом рынке существуют предложения по смягчению этого механизма. Речь, в частности, идет о том, чтобы пошлина действовала не неделю, а месяц, и о повышении уровней отсечения по пшенице с $200 до $250, по кукурузе и ячменю - со $185 до $225 за тонну.