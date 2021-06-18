Уроки вакцинной грамотности - финансовый сектор пытается взять сотрудников убеждением без принуждения. Обзор

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Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Тема прививок для финансового сектора не чужая: недаром же регулятор, Банк России, давно вставляет в свое "главное" заявление, сопровождающее решение о ключевой ставке, фразу о низких темпах вакцинации как значительном риске для восстановления экономики. Однако финансовая отрасль - не только кредитор наращивающих производство предприятий, но и крупнейший работодатель, поэтому принятое на днях постановление столичного главного санитарного врача об обязательной вакцинации не менее 60% сотрудников в "контактных" сферах деятельности касается ее в первую очередь. Банки и страховые компании, опрошенные "Интерфаксом", пока не придумали (или уже знают, но не хотят раскрывать) методов принуждения к прививкам, зато с удовольствием рассказали о широком арсенале средств убеждения к добровольной вакцинации.

Добровольно-убедительно

Финансовые организации согласны, что прививка является главным инструментом противостояния коронавирусу. Они отмечают, что процесс вакцинации сотрудников начался задолго до постановления главного санитарного врача Москвы, а теперь просто усилится - за счет методов убеждения. Склонят сотрудников в пользу "правильного выбора" информационные агитационные кампании, верят финансовые организации.

"Новые правила поддерживаем, так как считаем вакцинирование единственно стратегически действенным инструментом противостояния COVID-инфекции", - заявили в пресс-службе Сбербанка. Иммунитет к вирусу в этой кредитной организации уже имеют 53% сотрудников по всей стране, более половины - в результате вакцинации.

Сбербанк отмечает, что к новым требованиям (вакцинации не менее 60% штата клиентских подразделений) специально готовиться не нужно: процесс прививок уже налажен во всех регионах страны. "Затрат на вакцинацию не планируем. Государство предоставляет эту услугу бесплатно", - сообщил представитель кредитной организации.

В качестве мер по популяризации вакцинации Сбербанк называет личный пример руководства (в том числе топ-менеджеров: Герман Греф рассказал о своей прививке еще прошлой осенью); обращение руководителей к сотрудникам, индивидуальную работу с ними; прямые линии и открытые диалоги с участием профессионалов медицинского сообщества; трансляцию роликов; рассылку сотрудникам мотивирующей информации; наглядную агитацию в офисах (публикацию статистики вакцинации в динамике по подразделениям); проведение опросов сотрудников; онлайн-запись на вакцинацию и организацию вакцинации в офисах.

Банк "Открытие" готов предпринять дополнительные меры для безопасности сотрудников при ухудшении эпидемиологической ситуации. "Среди работников банка проводится информационная работа о необходимости защитить свое здоровье, сделав прививку. Был организован вебинар на тему вакцинации, опубликовано интервью с президентом банка и планируется цикл статей на внутреннем портале", - сообщили в пресс-службе банка. Вакцинация одного работника, по оценкам "Открытия", в среднем будет стоить 3-5 тыс. рублей.

"Лично я поддерживаю вакцинацию как наиболее эффективный вариант перенести коронавирус без последствий для здоровья. Руководство нашего банка вакцинировалось еще до постановления (московского главсанврача - ИФ)", - заявила председатель правления Абсолют банка Татьяна Ушкова.

"Наши сотрудники ответственно относятся к требованиям руководства города и проблем с выполнением этого KPI (вакцинацией не менее 60% сотрудников клиентских подразделений - ИФ) у нас не возникнет", - сообщил представитель Совкомбанка.

"Мы внимательно изучаем новые предписания и примем все меры, необходимые для защиты здоровья сотрудников", - отметили в пресс-службе Райффайзенбанка.

Страховые компании идут тем же путем в процессе агитации за прививку - выпускают видеообращения к сотрудникам, проводят лекции, опросы и так далее. "Руководство компании в течение 2021 года многократно обращалось к сотрудникам и агентам компании с призывами вакцинироваться от ковид. На этой неделе генеральный директор и топ-менеджеры компании записали видеообращения к сотрудникам и агентам, которые будут распространяться по всем внутренним коммуникационным каналам компании. Посыл видеообращения - призыв к вакцинации", - заявил заместитель генерального директора "РЕСО-Гарантии" Игорь Иванов.

Иммунитет

Во втором крупнейшем банке - ВТБ - с марта 2020 года коронавирусом переболел практически каждый девятый сотрудник, при этом несколько десятков человек в крайне тяжелой форме. "У многих переболевших до сих пор сохраняются антитела", - сообщили в пресс-службе ВТБ. Количество привитых сотрудников банка на начало июня 2021 года превышало 7 тыс. человек, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

ВТБ в прошлом году решил распространить добровольное медицинское страхование (ДМС) сотрудников на случаи подозрения или заболевания коронавирусом. Эта программа продолжит действовать до 31 июля 2021 года, затем будет свернута - лечение коронавируса вернется в рамки ОМС.

"Сейчас банк ВТБ активно участвует в массовой вакцинации, которая является самым эффективным способом сдерживания заболевания. Мы видим, что в минувший месяц количество привившихся сотрудников значительно выросло. Решение о вакцинации - личное решение каждого, но мы призываем каждого руководствоваться здравым смыслом", - отметил представитель банка.

В банке "Санкт-Петербург" 70% сотрудников (не только московского филиала, а в целом по стране) имеют антитела, в том числе после вакцинации. Кредитная организация предоставляет работникам возможность бесплатной вакцинации и проведения тестов, отметил ее представитель.

Руководство Абсолют банка из-за ухудшения эпидемиологической обстановки приняло решение с 17 июня перевести на удаленный режим работы не менее 50% сотрудников, отменить все командировки, большинство рабочих встреч перевести в online-формат.

Противопоказания

Страховые компании также возлагают большие надежды на просветительскую работу в процессе повышения доли вакцинированных сотрудников. При этом они подчеркивают, что сотрудники с противопоказаниями прививаться не будут.

В центральном офисе и в московских филиалах "РЕСО-Гарантии" работает около 3,5 тыс. человек (без учета страховых агентов). "Далеко не все из них подпадают под критерии, указанные в постановлении главного санитарного врача Москвы, поскольку в нем речь идет о сотрудниках клиентских подразделений финансовых организаций. При этом сотрудники, которые имеют медицинские противопоказания к вакцинированию, вакцинироваться не будут", - сказал Игорь Иванов из "РЕСО-Гарантии".

По его словам, в июне 107 сотрудников компании прошли вакцинацию в выбранной страховщиком клинике. "Сколько человек вакцинировалось самостоятельно, мы не знаем", - отметил Иванов.

"Росгосстрах" также продолжает проводить информирование сотрудников о необходимости постоянного соблюдения мер безопасности, тестирует их на COVID-19, регулярно обрабатывает помещения. Как во всех финансовых организациях, на входе в офисы страховщика установлен температурный контроль и выдаются средства индивидуальной защиты (маски и перчатки).

"Росгосстрах" также провел опрос сотрудников, сколько из них уже привилось от коронавируса. Согласно последним данным, в Москве вакцинацию прошли уже не менее 20% сотрудников компании.

"Для вовлечения сотрудников в кампанию по вакцинации от COVID-19 и стимулирования их к принятию решения о вакцинации блоком по работе с персоналом "Росгосстраха" неоднократно предоставлялись возможности сделать прививку централизованно - как на территории наших офисов, так и в наших партнерских медучреждениях. Эта деятельность будет продолжена - в том числе и с учетом последних распоряжений властей Москвы и столичного управления Роспотребнадзора", - заявили в пресс-службе компании.

ВСК тоже проводит разъяснительную работу среди персонала. "Для обеспечения проведения профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в компании среди сотрудников ведется информационно-разъяснительная работа, осуществляется агитационная информационная рассылка", - сообщили в пресс-службе компании.

ВСК в рамках постановления главного санитарного врача Москвы планирует выполнить все предписанные требования по вакцинации работников, провести учет и собрать статистику привитых сотрудников.

Никто из финансовых организаций о мерах принуждения к вакцинации не сообщил. Вместе с тем, по неофициальным данным, руководство некоторых страховых компаний предупредило, что не прошедшим вакцинацию сотрудникам будет ограничен допуск в офисы с сентября этого года. На людей с медицинскими противопоказаниями к вакцинированию это не распространяется, подчеркнул источник, знакомый с ситуацией.