Эксперт допустил рост цен на продовольствие в РФ из-за COVID-19

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Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Один из острых вопросов, который в настоящее время волнует россиян даже больше, чем пандемия и резкий рост заболеваемости COVID-19 - заметное повышение цен на базовые продукты питания. Но именно COVID-19 и прививочный нигилизм могут привести к тому, что цены повысятся еще больше, поскольку традиционное "авось" может обернуться массовыми заболеваниями тех, кто производит продукты питания, и пустыми полками в магазинах. В мировой практике такие примеры есть, заявил "Интерфаксу" глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

Плюс коронавирус

Как пояснил Юшин, рост цен на мясо в этом году вызван сокращением его производства из-за болезней птицы и свиней. "Впервые за последние 20 лет производство мяса птицы в первом квартале упало почти на 6%, снизились прогнозные темпы прироста производства свинины с 4-5% до 1,5%, - сказал он. - Но если к настоящему моменту цены на большинство продовольственных товаров стабилизировались, а на некоторые, например, мясо птицы и яйца, даже снижаются, то ситуация с распространением COVID-19 остается крайне тревожной. И теперь уже к росту цен может привести распространение коронавирусной инфекции".

"Казалось, что к весне этого года мы вышли на такие показатели, которые давали, как выяснилось, ложное ощущение, что вирус побежден. Так что и с ценами как-нибудь разберемся. И расслабились. И вот результат - власти вновь вынуждены прибегать пока еще к точечным ограничениям, а эпидемиологическая обстановка вновь ставит под угрозу возможность снабжения магазинов самым необходимым", - заявил он.

По его словам, прошлый год показал, что цены на продукты питания зависят не только от погоды, урожая, стоимости ГСМ и удобрений. Они напрямую связаны с обеспечением бесперебойной работы всей цепочки - от комбайнеров до кассиров розничных магазинов, то есть "от поля до тарелки".

"В прошлом году российское сельское хозяйство, пищевая промышленность и розница сделали невозможное. Несмотря на масштабные ограничения, закрытие целых регионов и локдауны, эти отрасли продолжали работать. В результате цены оставались стабильными, на полках товар присутствовал практически всегда. И даже в короткий период ажиотажного спроса в холодильниках, кладовках и на кухнях россиян было все самое необходимое", - отметил Юшин.

Богатые тоже теряют

Но так, по его словам, было не везде. "Даже в передовых и богатых странах на долгие недели с полок исчезали самые ходовые товары и востребованные продукты питания - от туалетной бумаги до мяса", - напомнил он.

Мясная индустрия США, в частности, весной 2020 года столкнулась с огромными проблемами из-за массовых вспышек коронавируса на перерабатывающих предприятиях. Несмотря на автоматизацию и роботизацию предприятий по убою и разделке скота, большая часть операций требует квалифицированного ручного труда. "Профессия обвальщика очень ценится, а чтобы встать на линию разделки, надо полгода изучать теорию и еще несколько месяцев практиковаться. Так что в случае необходимости просто взять кого-то с улицы или из ближнего зарубежья на разделку туши не получится, - пояснил он. - На крупных мясоперерабатывающих комплексах работает по несколько тысяч человек. Поэтому занос вируса на предприятие грозит критическим дефицитом персонала".

Мясокомбинат находится между фермой и магазином, и именно здесь создается конечный продукт. И если предприятие останавливается или теряет часть рабочей силы, то страдают все - и поставщики скота, и потребители продукции.

Юшин сообщил, что из-за вспышек коронавируса на предприятиях отрасли в США весной прошлого года производство свинины упало практически вдвое. Количество зараженных сотрудников одного из крупнейших производителей выросло за один месяц в 4 раза. Была нарушена работа таких гигантов, как Cargill и Tyson Foods. Нарастающий дефицит вызвал рост цен на десятки процентов.

Не менее тревожная ситуация складывалась и в Германии, где вирус вывел из строя несколько сотен сотрудников крупнейшей компании Тoennies. Аналогичные истории случались на предприятиях Бразилии, Индии и других стран.

"Российские мясокомбинаты заблаговременно, ранней весной 2020 года, еще до масштабных ограничений, начали реализовывать планы по защите предприятий и сотрудников от коронавируса, - сказал глава НМА. - Это, конечно, потребовало значительных дополнительных затрат. В целом по отрасли их можно оценить в несколько миллиардов рублей. Но главная цель была достигнута - единичные случаи заражений сотрудников не повлияли на цепочку поставок. Даже экспорт увеличили на 53,3%. Все работало, как часы".

Сможем ли устоять?

"Сегодняшняя ситуация, связанная с резким ростом заболеваемости и прививочным нигилизмом тех, кто избегает вакцинации, вновь заставляют задуматься, сможем ли мы устоять и в этот раз", - заявил Юшин.

Резкий рост числа заболевших наблюдается не только в столице. Ряд регионов также столкнулся с угрожающими темпами прироста заболевания. А ведь прежде всего в регионах расположены крупнейшие пищевые предприятия страны, напомнил он.

Как считает глава НМА, необходимость вакцинации должны осознать в первую очередь сами сотрудники мясокомбинатов, мукомольных предприятий, молокозаводов и "далее по списку". "Ведь если предприятия начнут останавливаться, это будет не только удар по продовольственной безопасности страны, но и, не исключено, приведет к банкротству, потере тысяч рабочих мест и социальной напряженности и в без того непростое время", - прогнозирует он.

К сожалению, отметил он, темпы прививочной кампании пока показывают, что полного осознания того, какими тяжелыми могут быть последствия не только для здоровья, но и для экономики страны, для бюджета каждой семьи, нет. "Но тогда не стоит удивляться, если в ближайшем магазине пропадет мясо и молоко, а когда они вновь появятся, то цены будут кусаться. И если из-за болезней животных они поднялись на 20-25%, то в случае с COVID-19 этот рост может стать вдвое больше", - заявил Юшин.

Как сообщил Юшин, в настоящее время ряд предприятий мясной отрасли, понимая важность вакцинации для продолжения устойчивой работы, принимает дополнительные меры. Так, предприятия холдинга "Эксима" в Орловской области уже приступили к вакцинации сотрудников. В ближайшее время эта работа планируется и на других производствах, входящих в холдинг. "Эксима" владеет одним из крупных производителей мясной продукции - Микояновским мясокомбинатом (Москва).