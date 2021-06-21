Белорусские евробонды упали до 85% от номинала на фоне новых санкций ЕС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Новые персональные и экономические санкции Европейского союза в отношении ряда белорусских компаний спровоцировали новую волну распродаж суверенных еврооблигаций Белоруссии, отмечают эксперты рынка.

"По данным Франкфуртской фондовой биржи, за сегодняшний день рыночные котировки еврооблигаций Белоруссии с погашением в 2031 году рухнули более чем на 6,7 процентного пункта – до 85% от номинала, что является историческим минимумом по этому выпуску бумаг", - прокомментировал "Интерфаксу" динамику рынка аналитик белорусской исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

Ранее сообщалось, что 26 мая на фоне инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair и ареста блогера Романа Протасевича котировки еврооблигаций Белоруссии с погашением в 2031 году снижались до 90,7% от номинала.

По мнению эксперта, текущее падение "еще не предел падения рыночных котировок еврооблигаций Белоруссии с учетом ожидаемого запуска секторальных санкций".

Руководитель отдела аналитики долгового рынка ИК "Ренессанс Капитал" Алексей Булгаков в комментарии "Интерфаксу" констатировал, что "на фоне заголовков в понедельник котировки суверенных еврооблигаций Белоруссии упали на 3-4 п.п. по всей кривой, кривая доходности стала практически плоской (доходность по выпуску Белоруссия-23 составляет 7,9%, Белоруссия-31 - 8,3%)".

Он также отметил, что цены выпуска Белоруссия-30 опустились ниже уровня августа 2020 года. Между тем, по его оценке, "фактические потоки в бумагах были небольшие при умеренных продажах в основном со стороны европейских инвесторов". На фоне негативных новостей о санкциях упали и котировки белорусских корпоративных бумаг. Так, котировки евробондов "Евроторг"-25 снизились на 3 п.п. (доходность 8,2%), белорусского Банка развития (БРРБ-24) – на 4 п.п. (доходность 10,6%).

"Негативная динамика котировок белорусских бумаг определяется возникшей определенностью того, что новый пакет санкций ЕС против Белоруссии будет рыночно-релевантным и содержать, в частности, такие меры, как ограничения на крупнейшие позиции экспорта страны, ограничения на предоставление финансирования правительству, возможно, какой-то части финансового сектора страны, и, что представляется маловероятным, некие ограничения по торговле ценными бумагами белорусских эмитентов", - отметил Булгаков.

Как сообщалось, ЕС собирается ввести секторальные санкции против Белоруссии после произошедшего в мае инцидента с принудительной посадкой в белорусской столице самолета авиакомпании Ryanair и задержания Протасевича.

Секторные санкции для Белоруссии в четверг еще обсудят главы стран ЕС. В числе возможных отраслей, на которые будут распространяться санкции ЕС, официальные лица называют нефтепереработку, торговлю калийными удобрениями, деревообработку.

В понедельник в официальном журнале ЕС опубликован список из семи белорусских предприятий, в отношении которых введены персональные санкции. В перечень включены "Минский автомобильный завод", "БЕЛАЗ", нефтетрейдетр "ННК", а также компании "ЛОГЕКС", "Глобалкастомменеджмент", "Бремино групп" и "Сохра".