"ВТБ пенсионный фонд" собрал 0,7% "Совкомфлота"

НПФ купил акции на вторичном рынке дешевле цены IPO

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - НПФ "ВТБ Пенсионный фонд" владеет около 0,7% акций ПАО "Совкомфлот", купил эту долю на вторичном рынке дешевле цены IPO.

"Мы купили акции на вторичном рынке по цене, которая существенно ниже цены размещения на IPO. В среднесрочной перспективе это растущий бизнес, с защитным профилем выручки, ведь подавляющая часть контрактов "Совкомфлота" в долларах", - рассказала в интервью "Интерфаксу" гендиректор фонда Лариса Горчаковская.

Согласно данным НПФ, фонд купил акции "Совкомфлота" почти на 1,5 млрд рублей.

"В абсолютных цифрах сумма покупки, конечно, большая, но учитывая размеры фонда, данная инвестиция является рядовой - порядка 0,5% от активов НПФ", - добавила Горчаковская. На сегодняшний день, по ее словам, фонд владеет около 0,7% в компании.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Собственный и зафрахтованный флот, включая суда совместных предприятий, насчитывает 143 судна общим дедвейтом более 12,5 млн тонн. По результатам IPO free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. РФ принадлежит 82,8% акций компании.

Первичное размещение компании состоялось в октябре 2020 года. IPO прошло по нижней границе ценового диапазона, объявленного на старте букбилдинга - 105 рублей за акцию. В первый день торгов утром акции компании обвалились до 91,56 рубля (-12,8% к цене размещения), после чего к закрытию основных торгов отскочили до 100,5 рубля. Сейчас акции компании торгуются в районе 90-95 рублей за штуку.