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Microsoft завершила фингод с рекордными чистой прибылью и выручкой

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. по итогам 2021 финансового года, который завершился 30 июня, получила рекордные чистую прибыль и выручку.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль выросла на 38% и достигла $61,27 млрд, скорректированная прибыль - на 37%, до $60,65 млрд. Выручка увеличилась на 18%, составив $168,1 млрд.

В том числе в четвертом финквартале чистая прибыль подскочила на 47% - до $16,458 млрд, или $2,17 в расчете на акцию, по сравнению с $11,202 млрд, или $1,46 на акцию, полученными за сопоставимый период предыдущего года.

Выручка повысилась на 21% и достигла $46,152 млрд против $38,033 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали квартальную прибыль компании на уровне $1,92 в расчете на акцию при выручке в $44,22 млрд.

Выручка подразделения Intelligent Cloud ("умное облако"), в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, в минувшем квартале увеличилась на 30% и достигла $17,375 млрд. Эксперты оценивали показатель в $16,39 млрд.

Подразделение Productivity and Business Processes, которое, в частности, разрабатывает пакет приложений Office, нарастило выручку на 25% - до $14,69 млрд. Аналитики ожидали $13,93 млрд.

Выручка бизнеса More Personal Computing (в том числе включает операционную систему Windows, игровые приставки Xbox и устройства Surface) поднялась на 9% и составила $14,09 млрд при прогнозе в $13,78 млрд. При этом доходы от продажи Surface упали на 20%, игр и консолей - на 4%.

Microsoft за четвертый финквартал вернула акционерам $10,4 млрд в виде дивидендных выплат и выкупа своих акций, что на 16% превышает сумму, затраченную на эти цели за тот же период предыдущего года.

Котировки акций компании на дополнительных торгах во вторник снизились на 2,9% после публикации отчетности. Капитализация Microsoft с начала текущего года подскочила на 28,6% и сейчас составляет $2,18 трлн. Фондовый индекс Dow Jones Industrial Average за этот период прибавил 14,8%, Standard & Poor's 500 - 17,7%.

Microsoft Corp.

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