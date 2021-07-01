Встречу министров ОПЕК+ отложили

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Полноформатная встреча министров стран ОПЕК+ отложена с 18:00 на 19:30 по московскому времени, сообщил секретариат ОПЕК.

Начало встречи министров ОПЕК затянулось на 40 минут, она недавно закончилась, и, как пишут иностранные СМИ, на ней не обсуждалась возможность наращивания нефтедобычи странами ОПЕК+.

После конференции ОПЕК должен состояться министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, по плану в 16:30.

Изначально планировалось, что полноформатная встреча министров ОПЕК+ начнется в 18:00, таким образом, ее начало отложено на полтора часа.