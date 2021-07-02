Участники ОПЕК+ пока не смогли договориться о наращивании добычи

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Странам ОПЕК+ пока не удалось разрешить разногласия, которые мешают им принять решение об увеличении нефтедобычи, сообщили делегары встречи Bloomberg.

Группа все еще планирует возобновить переговоры сегодня - на 16:00 по московскому времени назначен министерский мониторинговый комитет (JMMC), на 17:30 - министерская встреча ОПЕК+.

Как говорили источники "Интерфакса", министерский комитет не смог в четверг принять финальную рекомендацию по увеличению нефтедобычи, поскольку ОАЭ выступили за изменение своего уровня добычи, от которого отсчитывается ее снижение в рамках сделки ОПЕК+.

По словам одного из источников, ОАЭ хотят увеличить референтную базу с текущих 3,168 млн б/с до 3,8 млн б/с.

В настоящее время уровень добычи, от которого снижают производство почти все участники ОПЕК+ (кроме России и Саудовской Аравии), отсчитывается от октября 2018 года.