Россияне стали вдвое чаще банкротиться в I полугодии 2021 года

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Граждане РФ стали активнее пользоваться как судебными, так и новыми внесудебными инструментами института личного банкротства для освобождения долгов. Число случаев признания граждан и индивидуальных предпринимателей несостоятельными увеличилось в первом полугодии 2021 года более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, bankrot.fedresurs.ru).

Судебное банкротство

Судебная процедура личного банкротства стала доступна россиянам с октября 2015 года. За прошедшее время несостоятельными признаны более 370 тыс. граждан и индивидуальных предпринимателей. С каждым годом число личных банкротств возрастает. "Институт банкротства постепенно становится более востребованным легальным механизмом освобождения граждан от безнадежных долгов", - заявил журналистам замминистра экономического развития Илья Торосов.

Суды в первом полугодии 2021 года признали банкротами 88 046 граждан и индивидуальных предпринимателей. Это в 2,1 раза больше, чем в январе-июне 2020 года, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе". Для сравнения: в январе-июне 2020 года прирост составлял 1,5 раза к тому же периоду 2019 года, а в целом за 2020 год суды признали банкротами 119 049 граждан и индивидуальных предпринимателей, что на 72,6% больше, чем в 2019 году.

Граждане в подавляющем числе случаев (95%) сами инициируют свое банкротство, в отличие от компаний, где заявителями, как правило, выступают кредиторы (74,5%). Кредиторы в случаях личного банкротства инициировали 3,9% дел, ФНС - 1,1% дел.

Больше всего граждан-банкротов в первом полугодии 2021 года было в Москве (4858; плюс 98% к тому же периоду 2020), Московской области (4701; плюс 114,7%), Краснодарском крае (4310; плюс 136,8%); Самарской области (3923; плюс 98,0%), Санкт-Петербурге (3825; плюс 106,8%), Свердловской области (3537; плюс 105,6%).

По мнению Торосова, ежегодное увеличение количества процедур банкротства граждан связано в том числе с "ловушкой низкого старта". "Мы наблюдаем продолжение тенденции прошлых лет. В указанный период могут входить те должники, долги которых признаны безнадежными в предыдущие годы. В последствии некоторое увеличение может происходить из-за долгов, накопленных во время пандемии", - заявил Торосов.

Руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин прежде всего связывает тенденцию с распространением информации о возможности личного банкротства, в том числе на фоне информирования населения о внесудебной процедуре. "Часть граждан, осознавших свое несоответствии критериям допуска ко внесудебной процедуре, ушли в судебную", - считает Юхнин.

Внесудебная процедура

С сентября 2020 года россияне получили возможность объявлять себя банкротом и во внесудебном бесплатном порядке, через многофункциональные центры (МФЦ). Упрощенная процедура доступна для тех, кто имеет непогашенные обязательства на сумму 50-500 тыс. рублей и в отношении кого исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества и не возбуждено новое после возвращения исполнительного документа взыскателю. Процедура внесудебного банкротства длится полгода и завершается признанием долгов безнадежными ко взысканию, а потому первые освободившиеся от долгов с помощью нового инструмента граждане стали появляться только после 1 марта 2021 года.

В марте-июне 2021 года МФЦ опубликовали сообщения о завершении 1679 внесудебных банкротств граждан, свидетельствуют данные "Федресурса".

Инициировать внесудебное личное банкротство в первом полугодии 2021 года россияне пытались 4698 раз, но процедура была возбуждена только в 47% случаях (2228), 2470 заявлений МФЦ вернули. Впрочем, в первые месяцы запуска новой процедуры доля возвратов доходила до 70-80%.

Торосов позитивно оценивает уменьшение числа возвратов. По его мнению, это говорит о том, что растет уровень осведомленности граждан о новой процедуре. "На наш взгляд, процедура внесудебного банкротства в достаточной степени доступна для граждан, соответствующих ее критериям. Однако параллельно мы прорабатываем возможность подачи заявления через портал госуслуг. Соответствующий законопроект, который мы подготовили, уже прошел общественное обсуждение", - заявил он.

Лидерами по общему числу возбужденных внесудебных процедур с сентября 2020 года по июнь 2021 года стали Омская область (253), Челябинская область (193), Пермский край (136), Алтайский край (134), Краснодарский край (133) и Липецкая область (128). В Москве таких случаев было 67, в Санкт-Петербурге - 64.

По словам Юхнина, сейчас многим заявителям допуск ко внесудебной процедуре блокирует отсутствие прекращения исполнительного производства ввиду отсутствия имущества, на которое можно обратить взыскание. "В июне 2021 (года) Госдума приняла закон о сохранении на счетах граждан ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума. Он вступит в силу 1 февраля 2022 года. Благодаря этому в следующем году доступ к процедуре получат, в частности, пенсионеры, поскольку на их доходы в виде пенсии нельзя будет обратить взыскание, а, значит, у приставов будет формальное основание прекратить производство", - считает Юхнин.