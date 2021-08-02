Внесудебное банкротство станет доступно гражданам с долгами до 1 млн руб.

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предлагает вдвое - с 500 тыс. рублей до 1 млн рублей - увеличить максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке через многофункциональный центр (МФЦ), рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с инициативой министерства.

Упрощенный вариант личного банкротства появился в России с 1 сентября 2020 года. Он доступен для тех, кто имеет непогашенные обязательства на сумму 50-500 тыс. рублей и в отношении кого исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества и не возбуждено новое после возвращения исполнительного документа взыскателю. При расчете размера долга учитываются как денежные обязательства, например по кредитам, так и задолженность по налогам и сборам.

Минэкономразвития предлагает смягчить это требование и увеличить максимально допустимый для возбуждения упрощенной процедуры банкротства общий размер долга до 1 млн рублей. При этом размер денежных обязательств не должен будет выходить за рамки 50-500 тыс. рублей, аналогичный лимит устанавливается и для долгов перед бюджетом.

Остальные требования к гражданину, планирующему воспользоваться внесудебной процедурой личного банкротства, остаются прежними. К примеру, повторно воспользоваться ей можно только через десять лет.

Действующие правила внесудебного банкротства предусматривают, что гражданин в своем заявлении в МФЦ должен перечислить известных ему кредиторов и размер обязательств перед ними. По завершении процедуры банкротства, которая длится полгода, человек освобождается только от перечисленных в заявлении долгов в указанном размере, остальные не погашаются.

Минэкономразвития также предлагает разрешить гражданам один раз в рамках внесудебной процедуры банкротства подавать уточненные заявления, в том числе корректировать список кредиторов. В таком случае полгода, отведенные на процедуру банкротства, начинают отсчитываться заново - с момента публикации уточненного уведомления в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве ("Федресурс", ЕФРСБ).

Также министерство считает нужным упростить для граждан составление списка своих долгов перед бюджетом. МФЦ сможет сформировать его самостоятельно, запросив данные из государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах сведения об этой задолженности. Для этого гражданин должен будет дать свое согласие на такое действие.

Проект также предусматривает новый механизм защиты кредиторов от неправомерного списания долгов граждан по итогам упрощенной процедуры личного банкротства. Сейчас кредитор вправе только требовать перевода должника в судебное банкротство, если обнаружит то или иное злоупотребление на этапе длящейся шесть месяцев внесудебной процедуры. Минэкономразвития же предлагает дать кредиторам право обращаться в суды с заявлением о неприменении правила о списании долгов в течение года с момента, когда они узнали или должны были узнать о наличии соответствующих оснований. Однако в любом случае это должно быть сделано не позднее трех лет со дня включения в ЕФРСБ сведений о завершении процедуры внесудебного банкротства должника.

Такой же срок отводится на обращение в суд из-за разногласий по поводу указания в заявлении на личное внесудебное банкротство сведений о кредиторе и его требованиях, либо иных других споров по поводу самой процедуры.

Также проект предлагает разрешить передавать без согласия должника, в отношении которого завершено исполнительное производство, его персональные данные в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления. Это предлагается делать для уведомления самих должников о возможности внесудебного банкротства.

С 1 сентября 2020 года до конца июня 2021 года инициировать внесудебное личное банкротство россияне пытались 10961 раз, но процедура была возбуждена только в 37% случаях (4032). В первые месяцы запуска новой процедуры доля возвратов заявлений доходила до 70-80%, а в марте-июне 2021 года снизилась до 50%, свидетельствуют данные ЕФРСБ.