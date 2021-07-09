Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:30Заразились
на 09.07В России 5 733 218+25 766В мире 185 557 387+481 535

"Роснефть" продаст на экспорт 150 тысяч тонн судового топлива за два месяца

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - "Роснефть" выставила на тендер до 150 тысяч тонн маловязкого судового дизельного топлива (ТСМ вид III) с поставкой в августе-сентябре 2021 года.

Из материалов компании следует, что топливо производства Рязанской НПК продается на базисе FOB порт Черного моря, порт Санкт-Петербург, СРТ любой порт/граница России.

Заявки от претендентов принимаются до 12 июля, итоги тендера планируется подвести до 2 августа.

Роснефть

Новости

Аграрии РФ начали считать потери от засухи. Обзор

Аграрии РФ начали считать потери от засухи. Обзор

"Яндекс" выйдет из сделки по покупке KupiVIP

В России объем операций без согласия клиента вырос на 57%

Нефть Brent подорожала до $74,33 за баррель

Нефть Brent подорожала до $74,33 за баррель

Фондовый рынок США упал на опасениях за мировую экономику

Фондовый рынок США упал на опасениях за мировую экономику

Минэкономразвития изменило прогноз курса с 73,3 до 72,8 руб. за доллар в 2021 году

Минэкономразвития изменило прогноз курса с 73,3 до 72,8 руб. за доллар в 2021 году

ЕК оштрафовала BMW и Volkswagen на 875 млн евро за картельный сговор

Минприроды запустит масштабную проверку лицензий на недра в РФ

Минприроды запустит масштабную проверку лицензий на недра в РФ

Минфин сейчас не рассматривает изменение системы страховых взносов

Минфин сейчас не рассматривает изменение системы страховых взносов

Серхио Рамос перешел в ПСЖ

Серхио Рамос перешел в ПСЖ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');