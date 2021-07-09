"Роснефть" продаст на экспорт 150 тысяч тонн судового топлива за два месяца

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - "Роснефть" выставила на тендер до 150 тысяч тонн маловязкого судового дизельного топлива (ТСМ вид III) с поставкой в августе-сентябре 2021 года.

Из материалов компании следует, что топливо производства Рязанской НПК продается на базисе FOB порт Черного моря, порт Санкт-Петербург, СРТ любой порт/граница России.

Заявки от претендентов принимаются до 12 июля, итоги тендера планируется подвести до 2 августа.