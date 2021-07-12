Профицит бюджета РФ за полгода составил 625,9 млрд рублей

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-июне 2021 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом в размере 625,913 млрд рублей, сообщил Минфин. Министерство вновь не стало публиковать оценку размера дефицита/профицита по отношению к объему ВВП, хотя в мае этот показатель появлялся в материалах министерства после паузы в 9 месяцев.

В июне также был зафиксирован профицит – 183,81 млрд рублей, в мае он, по уточненным данным, составил 112,2 млрд рублей. Предварительная оценка за май показывала дефицит в 17,8 млрд рублей, такая же картина сложилась и с исполнением бюджета за апрель: после пересчета дефицит в 81,6 млрд руб., по предварительной оценке, превратился в профицит в 42,24 млрд руб.

Доходы бюджета в январе-июне составили 11 трлн 264,9 млрд рублей, или 60% к общему утвержденному объему на год, расходы – 10 трлн 639,05 трлн рублей (49,4% общего объема расходов, утвержденного законом о бюджете, и 46,8% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений).

Отрицательное сальдо источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета составило минус 646,476 млрд рублей, внешнего – 20,563 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета в 2021 году может быть существенно ниже плана – около 1% ВВП вместо 2,4% ВВП, если во втором полугодии не произойдет серьезных изменений конъюнктуры, заявлял в начале июня министр финансов РФ Антон Силуанов. Эксперты, между тем, все чаще говорят о профиците по итогам года. Аналитики "ВТБ Капитала", чей прогноз по профициту за полугодие (около 600 млрд руб.) оказался близок к предварительной оценке Минфина, ждут профицит 200-700 млрд руб., или 0,2-0,6% ВВП, по итогам 2021 г.