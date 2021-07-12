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ЦБ РФ отметил признаки ослабления проинфляционного давления

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Банк России, который две недели назад дал рынку крайне жесткий сигнал о возможности повышения ставки на июльском заседании шагом вплоть до 100 базисных пунктов, в новом комментарии по инфляции несколько смягчил риторику относительно аналогичного документа месячной давности.

"Наметились (в июне - ИФ) признаки некоторого ослабления проинфляционного давления", - сказано в комментарии "Динамика потребительских цен", опубликованном ЦБ.

ЦБ повторил прогноз, приведенный председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной 11 июня. "С учетом сроков исчерпания эффектов низкой базы и проводимой денежно-кредитной политики Банк России ожидает, что годовая инфляция начнет снижаться осенью, вернется к цели Банка России во втором полугодии 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", - отметил ЦБ в комментарии, констатировав при этом, что пока инфляционное давление находится по-прежнему на повышенном уровне.

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Следующее заседание совета директоров Центробанка по денежно-кредитной политике состоится 23 июля. ЦБ заранее предупредил, что цикл нормализации ДКП продолжится и ставка, которая после прибавления 50 базисных пунктов в июне составляет 5,5%, вновь будет повышена. В интервью Bloomberg TV 28 июня Набиуллина сказала, что ЦБ может обсудить повышение от 25 до 100 б.п., а итоговый выбор шага предопределят поступающие данные.

По данным Росстата, в годовом выражении инфляция в июне 2021 года выросла до 6,50% (максимума с августа 2016 года - 6,84%) с 6,02% на конец мая, с 5,53% на конец апреля, 5,79% на конец марта (это был максимум с ноября 2016 года), 5,67% на конец февраля. Месячная инфляция в июне замедлилась до 0,69% с 0,74% в мае, но при этом превысила ожидания аналитиков (консенсус-прогноз "Интерфакса" по итогам опроса экономистов равнялся 0,6%. За январь-июнь 2021 года цены выросли на 4,19%.

За неделю с 29 июня по 5 июля темпы роста потребительских цен в РФ ускорились до 0,46% после 0,23% неделей ранее и двух недель по 0,12% перед этим. Ускорение роста цен в первую неделю июля традиционно и происходит из-за индексации тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля. С начала месяца инфляция к 5 июля составила 0,33%, с начала года - 4,53% при таргете ЦБ на весь год в 4%.

Повышенный уровень роста цен во многом связан с активным расширением спроса, превышающим возможности по наращиванию выпуска, отмечается в комментарии ЦБ. Более всего рост спроса проявился в динамике цен на товары для дома и ремонта. Потребительская активность в этом сегменте рынка оставалась высокой, а цены на основные компоненты затрат производства этих товаров (продукция деревообработки, металлургии, полимеры) росли особенно быстро, отмечает ЦБ.

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При этом регулятор отмечает "некоторое замедление" повышения цен в основных сегментах рынка непродовольственных товаров по сравнению со средним значением предыдущих трех месяцев, что "может быть признаком смягчения дисбаланса между динамикой спроса и предложения".

Что касается продуктов питания, то, как говорится в комментарии, "совокупность разовых факторов со стороны предложения (исчерпание запасов отечественной продукции, рост доли импорта, поздний сев, неопределенность относительно будущего урожая) повлияла на ускорение роста цен на овощи "борщевого набора", более всего - на свеклу и морковь". Увеличение годового роста цен на плодоовощную продукцию внесло в июне основной вклад в повышение продовольственной инфляции; поступление нового урожая обеспечит сезонное снижение цен в III квартале, рассчитывает ЦБ.

Итоговый абзац комментария, где ЦБ формулирует свой прогноз, стал звучать оптимистичнее июньского. Месяц назад Банк России описал ситуацию так: "Ускорение роста цен на широкий круг товаров и услуг свидетельствует о формировании устойчивого давления на цены. Оно связано с тем, что повышение спроса опережает возможности расширения предложения, а это облегчает предприятиям перенос в отпускные цены роста издержек". Теперь же заключение регулятора таково: "Инфляция складывается выше апрельского прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска остается значительным. На краткосрочном горизонте это влияние усиливается ростом цен на мировых товарных рынках. Вместе с тем уменьшение текущих показателей устойчивой ценовой динамики может указывать на начало сближения относительной динамики спроса и предложения".

ЦБ РФ

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