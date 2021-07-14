Аналитики ЦБ допустили, что пик годовой инфляции еще впереди

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Инфляционное давление остается на повышенном уровне и не показывает тенденции к ослаблению, пик годового показателя индекса потребительских цен, вероятно, еще впереди, полагают аналитики Банка России.

По данным Росстата, в годовом выражении инфляция в июне 2021 года выросла до 6,5% (максимума с августа 2016 года - 6,84%) с 6,02% на конец мая. Месячная инфляция в июне замедлилась до 0,69% с 0,74% в мае, но при этом превысила ожидания аналитиков (консенсус-прогноз "Интерфакса" по итогам опроса экономистов равнялся 0,6%. За январь-июнь 2021 года цены выросли на 4,19%. За неделю с 29 июня по 5 июля темпы роста потребительских цен в РФ ускорились до 0,46% после 0,23% неделей ранее и двух недель по 0,12% перед этим. Ускорение роста цен в первую неделю июля традиционно и происходит из-за индексации тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля. С начала месяца инфляция к 5 июля составила 0,33%, с начала года - 4,53% при таргете ЦБ на весь год в 4%.

"В июне сохранился повышенный инфляционный фон, в результате чего годовая инфляция превысила 6%. На потребительском рынке и в промышленности по-прежнему пока отсутствуют признаки ослабления инфляционного давления. Возврат годовой инфляции на траекторию устойчивого замедления произойдет после проявления дезинфляционных эффектов от происходящей нормализации денежно-кредитной политики, на что требуется определенное время", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"Динамика потребительских цен с поправкой на сезонность остается существенно повышенной и пока не проявляет признаков к замедлению. В результате годовая инфляция в июне достигла 6,5%. Вероятно, ее пиковое значение еще не достигнуто, учитывая инерцию инфляционных процессов и значительную задержку в их реакции на процесс нормализации денежно-кредитной политики. Основные показатели устойчивых инфляционных процессов по-прежнему указывают на существенное инфляционное давление в потребительском секторе", - сказано в документе.

"Инфляционное давление в ближайшие месяцы останется повышенным, несмотря на влияние укрепления рубля и более выраженное, чем обычно, сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию. В этих условиях возвращение инфляции к целевому уровню произойдет только во втором полугодии 2022 года", - отмечают аналитики ЦБ.

В условиях роста издержек и логистических ограничений действие растущего потребительского спроса приобретает более выраженный проинфляционный характер, что препятствует замедлению роста цен в текущих денежно-кредитных условиях, отмечают аналитики ЦБ. В краткосрочной перспективе проинфляционные риски по-прежнему доминируют над дезинфляционными, о чем говорит ряд опережающих показателей - например, ускоренный рост закупочных и отпускных цен.

Динамика монетарных показателей "предсказывает" скорее стабилизацию, чем значительное снижение годовой инфляции в оставшуюся часть года, отмечается в комментарии аналитического подразделения ЦБ.

Плодоовощная продукция, которая стала одним из моторов инфляции в последние месяцы, по мере сбора нового отечественного урожая будет дешеветь быстрее обычного, предсказывают аналитики ЦБ. "Однако мы не ожидаем большого эффекта от этого на общий рост цен. По нашим оценкам, в III квартале это может вычесть из стоимости потребительской корзины примерно 0,1-0,3 п.п. с поправкой на сезонность (в том числе до 0,2 п.п. придется на эффект от снижения цен на овощи "борщевого набора"), - говорится в комментарии.