Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:26Заразились
на 29.06В России 5 493 557+20 616В мире 181 425 785+332 380

"Победа" с 17 июля запустит рейсы из "Шереметьево" в турецкую Аланию

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот" с 17 июля запустит рейсы из московского аэропорта "Шереметьево" в турецкую Аланию.

Полеты будут ежедневными, сообщил перевозчик.

С 1 августа "Победа" запустит также ежедневные рейсы из "Шереметьево" в Анталью.

Ранее "Победа" анонсировала возобновление полетов в Турцию из аэропорта "Внуково". С 1 июля начнутся перевозки в Анталью и Аланию, с 1 августа – в Бодрум, Даламан и Стамбул.

Восстановление полетной программы в Турцию из регионов планируется "поэтапно в течение летнего сезона", отмечает компания.

РФ с 22 июня возобновила авиасообщение с Турцией, ограниченное в апреле из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 в этой стране. Такое решение принял правительственный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 по итогам визита в Турцию инспекционной группы из РФ.

Победа Турция

Новости

В двух муниципалитетах Югры непривитых обязали самоизолироваться

Чешская НПО признана нежелательной в России

Экс-директор ФБК Жданов объявлен в международный розыск

Экс-директор ФБК Жданов объявлен в международный розыск

Певица Дайнеко будет баллотироваться в Думу от экологической партии

Пандемия коронавируса

В Думе рассказали, чем грозит использование фальшивых сертификатов о прививке

В Думе рассказали, чем грозит использование фальшивых сертификатов о прививке

Дети оказались более подвержены заражению "индийским" штаммом COVID-19

В МВД подтвердили обыски у главреда "Проекта" в рамках дела о клевете

Пандемия коронавируса

Полную вакцинацию от COVID прошли 11,5% россиян

В Кремле не увидели взаимосвязи обысков с расследованиями "Проекта"

В Кремле не увидели взаимосвязи обысков с расследованиями "Проекта"
Пандемия коронавируса

Кремль признал, что не удастся привить 60% россиян к осени

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');