Биржевые цены на бензин немного снизились после заявлений Минэнерго и ФАС
Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на АИ-95 и АИ-92 в пятницу показали незначительное снижение - сразу после заявлений регуляторов.
Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,74% - до 59818 руб./т, на Регуляр-92 - на 1,8%, до 57264 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.
Снижение продемонстрировала и стоимость дизельного топлива, только сжиженные углеводородные газы продолжают дорожать.
|19.07.2021
|20.07.2021
|% к пр. д.
|21.07.2021
|% к пр. д.
|22.07.2021
|% к пр. д.
|23.07.2021
|% к пр. д.
|% - птн. к пнд.
|Премиум-95
|59380
|59671
|0,49
|59889
|0,37
|60092
|0,34
|59818
|-0,46
|0,74
|Регуляр-92
|56254
|56729
|0,84
|56991
|0,46
|57487
|0,87
|57264
|-0,39
|1,8
|ДТ-летнее
|51648
|51797
|0,29
|51997
|0,39
|52233
|0,45
|52217
|-0,03
|1,1
|Мазут топочный
|24308
|22881
|-5,87
|23157
|1,21
|23607
|1,94
|24575
|4,1
|1,1
|Авиатопливо
|50065
|50230
|0,33
|50569
|0,67
|50637
|0,13
|50357
|-0,55
|0,58
|СУГ
|36722
|37028
|0,83
|37460
|1,17
|38443
|2,62
|39672
|3,2
|8,03
Цены приведены по национальному индексу
Как сообщалось, в среду Минэнерго заявило, что готово запретить экспорт бензина, ввести топливные соглашения и увеличить биржевые нормативы, если высокие оптовые цены сохранятся. "В случае сохранения биржевых цен на нынешних рекордных уровнях на следующей неделе будет запущен процесс запрета на экспорт бензина, а также может быть рассмотрен вопрос о подписании соглашений с нефтяными компаниями, регламентирующих объемы и уровни цен в оптовом звене, и увеличения биржевых нормативов до 15%", - сказал глава Минэнерго Николай Шульгинов.
ФАС в пятницу утром сообщила, что запросила у нефтяных компаний информацию об объемах реализуемых нефтепродуктов, говорится в сообщении ведомства. Запросы направлены в ПАО "НК "Роснефть", ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО "Газпром", ПАО "Сургутнефтегаз", ПАО "Газпром нефть", АО "ТАИФ-НК", АО "ФортеИнвест", ПАО "Татнефть", ООО "Газпром активы СПГ", ООО "Сокар Энергоресурс", АО "ННК".
Биржевые цены на бензины растут уже пятую неделю подряд. В целом, с небольшими остановками, стоимость бензинов на СПбМТСБ повышается с середины декабря 2020 года. Общий рост биржевых цен на бензин в 2021 году составил примерно 30%.
Весной в связи с постоянным ростом цен на бирже, из-за которого маржа сетей АЗС снизилась до критичной отметки, регуляторы предприняли меры по стабилизации топливного рынка. Было даже изменено налоговое законодательство - скорректированы параметры демпфера для нефтепродуктов. Однако пока ощутимого эффекта это не принесло.
Вице-премьер Александр Новак уже провел ряд совещаний по проблемам рынка, на последнем - с топ-менеджерами нефтяных компаний 22 июня - было принято решение не предпринимать кардинальных шагов на рынке топлива, меры будут подготовлены по итогам III квартала.