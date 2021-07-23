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Биржевые цены на бензин немного снизились после заявлений Минэнерго и ФАС

Биржевые цены на бензин немного снизились после заявлений Минэнерго и ФАС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на АИ-95 и АИ-92 в пятницу показали незначительное снижение - сразу после заявлений регуляторов.

Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,74% - до 59818 руб./т, на Регуляр-92 - на 1,8%, до 57264 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

Снижение продемонстрировала и стоимость дизельного топлива, только сжиженные углеводородные газы продолжают дорожать.

19.07.2021 20.07.2021 % к пр. д. 21.07.2021 % к пр. д. 22.07.2021 % к пр. д. 23.07.2021 % к пр. д. % - птн. к пнд.
Премиум-95 59380 59671 0,49 59889 0,37 60092 0,34 59818 -0,46 0,74
Регуляр-92 56254 56729 0,84 56991 0,46 57487 0,87 57264 -0,39 1,8
ДТ-летнее 51648 51797 0,29 51997 0,39 52233 0,45 52217 -0,03 1,1
Мазут топочный 24308 22881 -5,87 23157 1,21 23607 1,94 24575 4,1 1,1
Авиатопливо 50065 50230 0,33 50569 0,67 50637 0,13 50357 -0,55 0,58
СУГ 36722 37028 0,83 37460 1,17 38443 2,62 39672 3,2 8,03

Цены приведены по национальному индексу

Как сообщалось, в среду Минэнерго заявило, что готово запретить экспорт бензина, ввести топливные соглашения и увеличить биржевые нормативы, если высокие оптовые цены сохранятся. "В случае сохранения биржевых цен на нынешних рекордных уровнях на следующей неделе будет запущен процесс запрета на экспорт бензина, а также может быть рассмотрен вопрос о подписании соглашений с нефтяными компаниями, регламентирующих объемы и уровни цен в оптовом звене, и увеличения биржевых нормативов до 15%", - сказал глава Минэнерго Николай Шульгинов.

ФАС в пятницу утром сообщила, что запросила у нефтяных компаний информацию об объемах реализуемых нефтепродуктов, говорится в сообщении ведомства. Запросы направлены в ПАО "НК "Роснефть", ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО "Газпром", ПАО "Сургутнефтегаз", ПАО "Газпром нефть", АО "ТАИФ-НК", АО "ФортеИнвест", ПАО "Татнефть", ООО "Газпром активы СПГ", ООО "Сокар Энергоресурс", АО "ННК".

Биржевые цены на бензины растут уже пятую неделю подряд. В целом, с небольшими остановками, стоимость бензинов на СПбМТСБ повышается с середины декабря 2020 года. Общий рост биржевых цен на бензин в 2021 году составил примерно 30%.

Весной в связи с постоянным ростом цен на бирже, из-за которого маржа сетей АЗС снизилась до критичной отметки, регуляторы предприняли меры по стабилизации топливного рынка. Было даже изменено налоговое законодательство - скорректированы параметры демпфера для нефтепродуктов. Однако пока ощутимого эффекта это не принесло.

Вице-премьер Александр Новак уже провел ряд совещаний по проблемам рынка, на последнем - с топ-менеджерами нефтяных компаний 22 июня - было принято решение не предпринимать кардинальных шагов на рынке топлива, меры будут подготовлены по итогам III квартала.

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