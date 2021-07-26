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Цены на заправках Москвы ускорили рост

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Средние цены на автомобильных заправках Москвы за неделю с 19 по 25 июля ускорили рост по сравнению с предыдущими неделями, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Так, по данным 26 июля стоимость Аи-92 выросла на 13 копеек - до 45,76 руб./л, цена Аи-95 подскочила на 19 копеек - до 50,72 руб./л., дизтопливо подорожало на 13 копеек - до 49,75 руб./л.

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В целом плавный, с небольшими остановками, но фактически безостановочный рост цен на АЗС Москвы продолжается с конца 2020 года - вслед за оптовыми ценами. При этом в оптовом сегменте отмечается более значительная волатильность, например, цены на бензины на СПбМТСБ росли последние пять недель подряд. С конца прошлого года биржевые цены на бензины выросли в среднем на 30%.

В минувшую среду Минэнерго заявило, что готово запретить экспорт бензина, ввести топливные соглашения и увеличить биржевые нормативы, если сохранятся высокие оптовые цены на бензин. "В случае сохранения биржевых цен на нынешних рекордных уровнях, на следующей неделе будет запущен процесс запрета на экспорт бензина, а также может быть рассмотрен вопрос о подписании соглашений с нефтяными компаниями, регламентирующих объёмы и уровни цен в оптовом звене, и увеличения биржевых нормативов до 15%", - сказал глава Минэнерго Николай Шульгинов.

Позже ФАС сообщила, что запросила у нефтяных компаний информацию об объемах реализуемых нефтепродуктов.

Москва бензин

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