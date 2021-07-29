Рубль ускорил рост к доллару и евро из-за спроса на риск и дорожающей нефти

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на Московской бирже в четверг вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря активно дорожающей нефти и спросу на риск после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая продемонстрировала нацеленность на сохранение мягкой денежно-кредитной политики (ДКП) в течение длительного времени.

Курс доллара США составил 73,05 руб. в 19:00, что на 43,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,81 руб., подешевев на 20 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 32,8 копейки - до 79,24 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы укрепления к доллару и евро на вечерних торгах благодаря спросу на риск, заметно выросшему на надеждах, что американский Центробанк не намерен спешить со сворачиванием стимулов. В данном контексте инвесторы оценивают новую порцию статистических данных из США, в частности, предварительное значение ВВП страны за второй квартал. Кроме того, поддержку рублю оказывает активно дорожающая нефть.

ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25% годовых и пообещала продолжать ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

Руководители Федрезерва дали понять, что они продвинулись в обсуждении вопроса об уменьшении объемов выкупа активов, однако по-прежнему не решили, когда стоит приступить к сокращению.

Председатель ФРС Джером Пауэлл признал, что в этом году потребительские цены в США растут намного быстрее, чем прогнозировал он и другие представители Федрезерва. Инфляция "может оказаться более высокой и устойчивой, чем мы ожидали", сказал Пауэлл в ходе традиционной пресс-конференции после окончания июльского заседания американского ЦБ.

В то же время он отметил, что усиление инфляции в США является временным и как только экономика вернется в нормальное русло, потребительские цены, вероятно, снизятся.

Экономика США во втором квартале увеличилась на 6,5% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Результат оказался хуже среднего прогноза аналитиков на уровне 8,5%, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal предполагали еще более значительный подъем - на 9,1%.

ВВП в первом квартале, согласно пересмотренным данным, вырос на 6,3%. Ранее сообщалось о росте показателя на 6,4%.

Хотя рост ВВП США во втором квартале оказался хуже, чем ожидалось, увеличение потребительских расходов было максимальным за многие десятилетия, пишет агентство Bloomberg. Потребительские расходы, на которые приходится две трети ВВП США, во втором квартале подскочили на 11,8%.

Цены на нефть продолжают заметно расти в четверг после подъема накануне до двухнедельных максимумов на данных о снижении запасов энергоносителей в США. Поддержку нефтяному рынку оказывают позитивные сигналы в американской экономике, а также ослабление доллара США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени увеличилась на 1,27%, до $75,69 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 1,3% - до $73,33 за баррель.

Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 4,1 млн баррелей, до минимального уровня с января 2020 года, бензина - на 2,3 млн баррелей, дистиллятов - на 3,1 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов нефти на 2,5 млн баррелей, бензина - на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Резервы в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились за неделю на 1,3 млн баррелей.

Сокращение запасов нефти, бензина и дистиллятов в США показывает, что спрос на энергоносители в стране остается высоким, несмотря на возобновившийся рост заболеваемости COVID-19.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный инвестиционный стратег Инбанка Алексей Капитанов, "голубиная" риторика ФРС в отношении планов сворачивания стимулов и повышения ставки привнесла оптимизм и поддержала сырьевые и валютные рынки. "В ходе торгов четверга пара "доллар-рубль" приближалась к отметке 73 руб./$1, чему также способствовали остаточный спрос налогового периода и стабильно высокие цены на нефть. Brent уверенно держится выше $75 за баррель. Статистика по ВВП США вышла хуже ожиданий, из-за чего доллар усилил снижение к евро на Forex, что следом сказалось и на динамике валютных пар на внутреннем рынке", - отметил Капитанов.

"Весь торговый день на глобальных площадках преобладал интерес к риску, основные фондовые и другие индексы демонстрировали дружный рост. Доллару в этих условиях не оставалось ничего другого, как отступать, причем на всех площадках. Ближе к окончанию рабочего дня индекс доллара к корзине шести основных мировых валют опустился ниже 92 пунктов - впервые за последний месяц. Российский рубль и его аналоги на EM заметно укреплялись в паре с USD практически без исключений. Дополнительную помощь рублю оказывали нефтяные котировки, которые прибавляли более 1%, ощущая не только общий аппетит к риску, но и поддержку от данных по сокращению запасов нефти, бензина и дистиллятов в США, вышедших накануне в среду", - подчеркивает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 30 июля на 41,84 копейки, до 73,1904 руб., и уменьшил курс евро на 5,49 копейки, до 86,8624 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился в четверг на 35,84 копейки по отношению к среде и составил 73,1978 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 40,05 копейки и составил 73,2062 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 566,937 млн, из которых $607,828 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 959,109 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился всего на 0,5 копейки, до 86,8618 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00, напротив, подрос на 3,4 копейки и составил 86,9242 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR483,495 млн, из которых EUR205,667 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR277,828 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 66 базисных пунктов (б.п.) - до 7,19% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок повысилась на 52 б.п. - до 7,15% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 16 б.п. - до 6,93% годовых, ставка на срок 3 месяца прибавила 5 б.п., поднявшись до 7,19% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 2 б.п. - до 7,31% годовых.