Рубль на старте торгов в пятницу слегка снижается к доллару и евро

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро незначительно подрастают на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне негативных внешних сигналов.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,16-73,3 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 73,23 руб.(+7,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 86,9875 руб.(+2 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 5,17 коп. к уровню закрытия 29 июля, до 79,42 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,96 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 12,51 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительное снижение курса рубля к доллару и евро на старте торгов 30 июля обусловлено негативными внешними сигналами. Давление на нацвалюту оказывает наметившееся ухудшение ситуации на мировых нефтяных площадках после активного роста цен накануне, а также общемировое снижение аппетита инвесторов к рисковым активам.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $75,65 за баррель, что на 0,53% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $73,19 за баррель, что на 0,58% ниже уровня на закрытие рынка 29 июля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 теряет 1,58%, китайский CSI300 - 0,98%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,73%.

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг, при этом Dow Jones Average и S&P 500 коснулись сессионных рекордов несмотря на данные, указывающие на замедление темпов восстановления американской экономики. Экономика США во втором квартале выросла на 6,5% в пересчете на годовые темпы. Результат оказался хуже среднего прогноза аналитиков, которые ожидали роста на уровне 8,5-9,1%.

Однако оптимизм инвесторов относительно сезона корпоративной отчетности в США и обещания Федеральной резервной системы (ФРС) придерживаться мягкой монетарной политики перевешивает риски, связанные с ростом заболеваемости коронавирусом.