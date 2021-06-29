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Школу-гигант почти на 2 тыс. мест построили в Левобережном районе Москвы

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Завершено строительство школы-гиганта почти на 2 тысячи мест в районе Левобережный на севере Москвы. Об этом сообщил во вторник журналистам глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В настоящее время завершено строительство уникальной школы-гиганта на 1,9 тысячи мест в районе Левобережный, микрорайон 1 Б, корпуc 24. В настоящее время ведется подготовка документов для получения разрешения на ввод", - сказал Загрутдинов.

Он отметил, что школа представляет собой проект образовательного учреждения нового типа, предлагающий современные решения функциональной и архитектурной концепций и технического оснащения.

Залы для музыкальных и физкультурных занятий по 100 кв.м каждый при необходимости могут быть трансформированы в единое пространство в 200 кв.м для проведения спортивных соревнований и праздничных мероприятий. В кабинете иностранного языка также учтена возможность разделения единого пространства на два помещения. Кабинеты универсального назначения могут использоваться в качестве аудиторий для дополнительного образования. В актовом зале основной и старшей школы установлены автоматические телескопические трибуны с театральными креслами.

В школе будет работать научно-техническая лаборатория, IT-полигон, фото-киностудия, комбинированная мастерская по обработке металла и дерева, научный театр, библиотека с зоной читательских мест и медиатекой, помещение технического творчества и студия изобразительного искусства. Кроме того, в здании разместится конференц-зал с форумом для учащихся, который можно будет использовать для дополнительного образования.

Ранее в столичном стройкомплексе сообщали, что такие здания возводятся в районах с высокой плотностью застройки, где есть необходимость обеспечить детей в пешей доступности от жилых кварталов нужным количеством мест в образовательных учреждениях.

В прошлые годы такие школы-гиганты были построены в составе нового жилого квартала на территории бывшего завода "ЗИЛ" в Даниловском районе на юге Москвы, а также в поселке Коммунарка Новой Москвы. Кроме того, утверждены проекты строительства еще двух крупных школ – в Троицке и Зеленограде – на 2,1 и 1,1 тыс. детей соответственно.

Москва

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