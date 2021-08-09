Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:07Заразились
на 09.08В России 6 469 910+22 160В мире 202 728 255+437 309

В НЛМК подтвердили сообщение о втором взрыве

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Повторное возгорание на кислородно-распределительном пункте липецкой площадки Новолипецкого металлургического комбината не влияет на процесс восстановления производства после утреннего ЧП, заявили в компании.

Оба взрыва там назвали хлопками.

"Во время восстановительных работ из-за остаточного кислорода в трубе произошел хлопок без разрушений. Небольшое возгорание ликвидировано. На месте дежурят пожарные службы. Влияния на процесс восстановления производства нет", - заявил "Интерфаксу" представитель НЛМК.

Ранее источник агентства сообщил об "еще одном взрыве на территории меткомбината", после которого пожар на предприятии "усилился" и были повреждены ограждения и "объекты озеленения". В компании говорили о "ликвидации возгорания" после первого инцидента.

"Повторный взрыв на кислородно-распределительной станции предприятия. Люди отведены на безопасное расстояние", - говорил собеседник агентства.

В ГУ МЧС по Липецкой области подтвердили, что на кислородно-распределительной станции во второй раз за день произошел пожар, а прибывшие на место пожарные снизили ранг возгорания с повышенного до первого.

После первого взрыва на НЛМК была остановлена работа конвертерного цеха №2, остальные цеха комбината продолжали работу. На предприятии отметили, что основное оборудование кислородного производства не пострадало, а на ремонт вспомогательного должно уйти один-два дня.

В СК начали доследственную проверку в связи со случившимся.

Конвертерный цех №2 полностью заработал только в начале августа, его работу приостанавливали частично после того, как на его крышу упал кран.

В июле НЛМК объявил о завершении экологической модернизацию сталеплавильного производства в этом цеху, на который приходится более 60% всего объема производства стали площадки. Модернизация позволила увеличить производительность цеха на 15%, до 10 млн тонн стали в год с одновременным снижением воздействия на окружающую среду. Объем экологических инвестиций составил более 26 млрд рублей.

НЛМК Липецк СКР МЧС

Новости

Путин поручил выделить из резервного фонда допсредства для тушения пожаров

Путин поручил выделить из резервного фонда допсредства для тушения пожаров

Путин предложил на уровне ООН бороться с морским пиратством

Источник сообщил о втором взрыве на территории НЛМК

Источник сообщил о втором взрыве на территории НЛМК

Неизвестный с ножом проник в детский сад в Петербурге

В районе лесных пожаров в Башкирии задержан поджигатель

СПбГУ попросил прокуроров проверить неучтенные документы Bard College

Володин предложил запрещать въезд в Россию за ущемление прав русскоязычных

Неизвестный задавил младенца на пляже в Воронеже

Кандидатов в топ-менеджеры "Роскосмоса" стали проверять на полиграфе

Кандидатов в топ-менеджеры "Роскосмоса" стали проверять на полиграфе

НЛМК приостановил работу конвертерного цеха №2

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');