В НЛМК подтвердили сообщение о втором взрыве

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Повторное возгорание на кислородно-распределительном пункте липецкой площадки Новолипецкого металлургического комбината не влияет на процесс восстановления производства после утреннего ЧП, заявили в компании.

Оба взрыва там назвали хлопками.

"Во время восстановительных работ из-за остаточного кислорода в трубе произошел хлопок без разрушений. Небольшое возгорание ликвидировано. На месте дежурят пожарные службы. Влияния на процесс восстановления производства нет", - заявил "Интерфаксу" представитель НЛМК.

Ранее источник агентства сообщил об "еще одном взрыве на территории меткомбината", после которого пожар на предприятии "усилился" и были повреждены ограждения и "объекты озеленения". В компании говорили о "ликвидации возгорания" после первого инцидента.

"Повторный взрыв на кислородно-распределительной станции предприятия. Люди отведены на безопасное расстояние", - говорил собеседник агентства.

В ГУ МЧС по Липецкой области подтвердили, что на кислородно-распределительной станции во второй раз за день произошел пожар, а прибывшие на место пожарные снизили ранг возгорания с повышенного до первого.

После первого взрыва на НЛМК была остановлена работа конвертерного цеха №2, остальные цеха комбината продолжали работу. На предприятии отметили, что основное оборудование кислородного производства не пострадало, а на ремонт вспомогательного должно уйти один-два дня.

В СК начали доследственную проверку в связи со случившимся.

Конвертерный цех №2 полностью заработал только в начале августа, его работу приостанавливали частично после того, как на его крышу упал кран.

В июле НЛМК объявил о завершении экологической модернизацию сталеплавильного производства в этом цеху, на который приходится более 60% всего объема производства стали площадки. Модернизация позволила увеличить производительность цеха на 15%, до 10 млн тонн стали в год с одновременным снижением воздействия на окружающую среду. Объем экологических инвестиций составил более 26 млрд рублей.