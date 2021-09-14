Эксперты отметили замедление роста цен на зерно в России

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Рост цен на зерно в России замедляется, в отдельных регионах замедление существенно, говорится в результатах мониторинга компании "ПроЗерно", с которыми ознакомился "Интерфакс".

Так, пшеница 3-го класса в Сибири подорожала за неделю на 385 рублей (средние цены, EXW Европейская Россия, с НДС), до 15 600 рублей за тонну. Неделей ранее рост был 515 рублей. В центре цены повысились на 15 рублей (на 385 рублей неделей ранее), в Поволжье - на 90 рублей (на 225 рублей), в Черноземье - на 70 рублей (на 150 рублей).

В то же время на Урале рост ускорился до 340 рублей (до 16 738 рублей за тонну) с 300 рублей на предыдущей неделе. На юге продолжилось снижение, но уже меньшими темпами - на 15 рублей против 215 рублей неделей ранее.

Пшеница 4-го класса больше всего подорожала на Урале - на 315 рублей, до 15 888 рублей за тонну, в Поволжье рост составил 275 рублей, до 15 913 рублей, в Сибири - на 215 рублей, до 14 617 рублей за тонну. Но темпы роста также замедлились.

На юге эта пшеница, как и неделей ранее, подешевела на 85 рублей, до 16 317 рублей за тонну. Рост цен в центре и Черноземье ослаб до 50-65 рублей за тонну с соответственно 300 и 160 рублей на предыдущей неделе.

Снижение цен на пшеницу 5-го класса на юге замедлилось до 15 рублей за тонну (на 35 рублей неделей ранее). В центре цены не изменились. В Поволжье рост ускорился до 440 рублей (до 15 188 рублей за тонну) с 400 рублей на предыдущей неделе. На Урале и в Сибири эта пшеница подорожала на 350 рублей, до 15 075 и 14 133 рублей соответственно, в Черноземье - на 100 рублей, до 15 220 рублей за тонну. Неделей ранее рост цен был немного выше.

Цены на фуражный ячмень почти везде продолжили расти, но его темпы замедлились, причем в ряде регионов очень резко. Так, на юге и Урале ячмень подорожал на 50-65 рублей против 200 и 490 рублей неделей ранее, в Черноземье - на 30 рублей (на 320 рублей на предыдущей неделе).

Наиболее заметно ячмень подорожал в центре - на 135 рублей, до 14 383 рублей за тонну. Но и этот рост почти в два раза меньше, чем неделей ранее.

Цены на продовольственную рожь продолжили рост во всех регионах. Но в центре подорожание замедлилось до 165 рублей (до 11 750 рублей за тонну) с 585 рублей неделей ранее, в Поволжье - до 315 рублей (до 12 625 рублей) с 500 рублей, на Урале - до 125 рублей (до 12 000 рублей за тонну) со 150 рублей.

В то же время в Черноземье рост цен ускорился до 375 рублей (до 12 063 рублей за тонну) с 275 рублей. Начался рост цен и в Сибири, до этого они падали. Здесь рожь подорожала на 185 рублей, до 11 633 рублей за тонну.

С активизацией уборки стало более заметным ценовое движение на рынке кукурузы. В центре цены снизились на 300 рублей, до 14 167 рублей за тонну, на юге - на 115 рублей, до 15 350 рублей, в Поволжье выросли на 300 рублей, до 15 133 рублей за тонну.