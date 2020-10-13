В сборе данных сотрудников на удаленке без их согласия не нашли нарушений

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Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Указ мэра Москвы о передаче работодателями персональных данных переведенных на удаленный режим работы сотрудников в период пандемии коронавируса не противоречит законодательству, такое мнение высказало министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Газета "Коммерсантъ" ранее во вторник сообщила, что ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), ассоциация разработчиков программных продуктов "Отечественный Софт" и "Руссофт" направили главе Минцифры Максуту Шадаеву письмо с просьбой предложить мэру Москвы Сергею Собянину отменить решение о передаче властям города данных сотрудников, работающих в удаленном режиме.

По мнению авторов письма, у работодателей нет права собирать и передавать третьим лицам персональные данные сотрудников без их согласия, кроме того, большинство малых компаний не обрабатывает персональные данные из-за затрат на кадровое и техническое обеспечение.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минцифры, письмо ассоциаций поступило в министерство и было рассмотрено. "Считаем, что запрашиваемая информация может быть отнесена к персональным данным", - заявили в ведомстве.

Вместе с тем, на основании пункта 4 части 1 статьи 6 закона "О персональных данных", с учетом указа президента № 316 от 11 мая 2020 года "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции" и статьи 11 закона "О защите населения и территорий от ЧС" от 21 декабря 1994 года, "данная информация может быть обработана без согласия субъекта персональных данных", сказали в министерстве.

В президентском указе от 11 мая Минцифры ссылается на подпункт "в" пункта 1, согласно которому высшим должностным лицам субъектов РФ предоставляются полномочия устанавливать в случае необходимости особый порядок передвижения по соответствующей территории лиц и транспортных средств.

Ранее пресс-служба департамента информационных технологий Москвы заявила, что передаваемые работодателями данные работников не являются персональными.

"В соответствии с указом мэра Москвы № 97-УМ (о переводе не менее 30% сотрудников на "удаленку" - ИФ) работодателям не надо предоставлять персональные данные сотрудников, переведенных на удаленную работу. Обращаем внимание на то, что номера телефонов, транспортных карт и государственных регистрационных знаков автомобилей без указания ФИО или иных сведений, позволяющих установить личность конкретного гражданина, не являются персональными данными", - заявили в пресс-службе.

"Сведения о сотрудниках, переведенных на удаленную работу, необходимы для более глубокого анализа влияния принятых мер на динамику распространения коронавирусной инфекции", - сказали в пресс-службе.

По указу Собянина с 5 по 28 октября работодатели обязаны перевести на дистанционный режим не менее 30% сотрудников. Каждый понедельник с 12 по 28 октября работодатели должны сообщать информацию о количестве сотрудников, работающих из дома, и тех, кто продолжает приходить в офис, в том числе, предоставить номера телефонов, автомобилей или транспортных карт.

Сервис для передачи данных работодателями работает на сайте mos.ru. 12 октября из-за наплыва работодателей пользователи испытывали технические сложности с передачей сведений.