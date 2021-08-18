"Неквалы" не смогут покупать внебиржевые ПФИ до 1 апреля 2022 года

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал пояснения по применению положений законодательства о запрете продаж сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам: такие инвесторы не смогут покупать внебиржевые производные финансовые инструменты (ПФИ) до 1 апреля 2022 года вне зависимости от того, заключали ли они такие договоры до 2020 года или нет.

Соответствующее информационное письмо Банка России "О применении Федерального закона от 11 июня 2021 года №192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" опубликовано на сайте регулятора в среду.

Согласно письму, запрет на покупку сложных финансовых инструментов до 1 октября 2021 года не распространяется на бумаги, которые были или будут приобретены в рамках управления активами. При этом, например, запрет на покупку на брокерский счет "неквалами" облигаций иностранных эмитентов, по которым не определен срок их погашения, а также субординированных облигаций иностранных эмитентов до введения тестирования 1 октября применяется для сделок как до, так и после вступления в силу закона (21 июня).

Согласно закону №192-ФЗ, неквалифицированный инвестор сможет без тестирования приобрести наиболее простые и наименее рискованные инструменты: например, акции, включенные в котировальные списки, государственные ценные бумаги РФ (ОФЗ), ипотечные облигации и облигации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга и инвестиционные паи биржевых, открытых и интервальных паевых фондов, а также иностранные ценные бумаги, отвечающие определенным критериям (при условии раскрытия информации).

Сложные структурные продукты неквалифицированный инвестор не сможет купить вплоть до 1 апреля 2022 года. Однако есть ряд исключений. Так, с октября 2021 года, после успешной сдачи теста, неквалифицированные инвесторы смогут приобретать структурные облигации, выплата дохода по которым зависит от одного из показателей: уровень инфляции; цена фьючерса на драгметаллы или нефть; цена на акции или облигации, торгуемые на российской бирже и предназначенные для неквалифицированных инвесторов; курс валюты, установленный Банком России, а также биржевые индексы. После прохождения теста "неквалам" будет доступна маржинальная торговля и неспонсируемые иностранные ETF. Если неквалифицированный инвестор не прошел тест, то он сможет купить эти инструменты только на 100 тыс. рублей.

Инвесторы, приобретавшие сложные инструменты до 1 января 2020 года, смогут покупать их и дальше без ограничений.