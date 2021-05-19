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Дума приняла закон об ограничениях для неквалифицированных инвесторов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в окончательном, третьем чтении закон, который запрещает банкам и брокерам предлагать сложные финансовые продукты неквалифицированным инвесторам до начала обязательного тестирования.

Документ (N1098730-7) переносит начало тестирования неквалифицированных инвесторов для покупки более сложных инструментов, чем акции, облигации, ОФЗ и так далее, с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года.

Неквалифицированный инвестор сможет без тестирования приобрести наиболее простые и наименее рискованные инструменты: например, акции, включенные в котировальные списки, государственные ценные бумаги РФ (ОФЗ), ипотечные облигации и облигации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга и инвестиционные паи биржевых, открытых и интервальных паевых фондов, а также иностранные ценные бумаги, отвечающие определенным критериям (при условии раскрытия информации).

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Сложные структурные продукты неквалифицированный инвестор не сможет купить вплоть до 1 апреля 2022 года. Например, таким инвесторам нельзя покупать облигации иностранных эмитентов, по которым не определен срок их погашения, а также субординированные облигации иностранных эмитентов. Однако есть ряд исключений. Так, с октября 2021 года, после успешной сдачи экзамена, неквалифицированные инвесторы смогут приобретать структурные облигации, выплата дохода по которым зависит от одного из показателей: уровень инфляции; цена фьючерса на драгметаллы или нефть; цена на акции или облигации, торгуемые на российской бирже и предназначенные для неквалифицированных инвесторов; курс валюты, установленный Банком России, а также биржевые индексы. После прохождения теста "неквалам" будет доступна маржинальная торговля и неспонсируемые иностранные ETF.

Инвесторы, приобретавшие сложные инструменты до 1 января 2020 года, смогут покупать их и дальше без ограничений.

Банки, брокеры, управляющие компании, инвестиционные советники, а также страховые компании, кредитные кооперативы, МФО, НПФ и форекс-дилеры должны предоставлять клиентам информацию о продуктах и услугах, которые гражданин планирует приобрести. Регулятор сможет ограничивать заключение договоров банками или профучастниками на покупку финансовых инструментов, если клиенту - неквалифицированному инвестору была предоставлена неполная или недостоверная информация о продукте и возможных рисках неоднократно в течение года или если сделка требует специальных знаний, опыта работы на финансовом рынке и статуса квалифицированного инвестора.

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Банк России также получает право возложить на банк или брокера обязанность выкупить за свой счет этот инструмент у клиента - неквалифицированного инвестора и возместить все расходы при заключении соответствующего договора, если банк или брокер неоднократно предоставлял ему недостоверную информацию, а также если действия финансовой организации "создают существенную угрозу правам и законным интересам физических лиц".

Закон содержит еще ряд нововведений, так, "вечные" облигации смогут приобретать не только квалифицированные инвесторы - юридические лица, но и физические. Номинальная стоимость одной бумаги снижается с 10 млн рублей до 5 млн рублей. При этом бонды без срока погашения не конвертируются в акции или другие эмиссионные ценные бумаги.

Также принятый закон допускает на российский рынок иностранные биржевые фонды. Такие ETF должны входить в расчет одного из индексов, перечень которых установлен ЦБ РФ, или иметь маркетмейкера, который будет поддерживать спрос, предложение и цену торгов. Банк России может установить дополнительные требования для обращения таких инструментов в РФ.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Госдума

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