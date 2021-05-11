"Неквалы" смогут покупать неспонсируемые ETF только после тестирования

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Неквалифицированные инвесторы (так называемые неквалы) смогут покупать неспонсируемые иностранные биржевые фонды (ETF) только после прохождения тестирования. Это следует из поправок в законопроект о запрете продаж сложных финансовых продуктов "неквалам", с которым ознакомился "Интерфакс".

Соответствующий законопроект (№1098730-7) планируется рассмотреть в среду, 12 мая, на думском комитете по финансовому рынку, следует из повестки заседания, опубликованной на сайте Госдумы РФ. Ранее предполагалось, что рассмотрение этого законопроекта состоится в апреле, однако, документ вызвал вопросы в аппарате правительства относительно допуска иностранных ETF на российский рынок.

В конце марта Банк России опубликовал проект указания, который по сути либерализует регулирование и актуализирует требования в части листинга иностранных ETF на российских биржах.

Согласно документу, российская биржа сможет допускать ETF к организованным торгам без договора листинга при соблюдении уже действующих требований закона "О рынке ценных бумаг": ценной бумаге присвоены коды ISIN и CFI либо иностранный финансовый инструмент классифицирован Банком России в качестве ценной бумаги; выполнены требования к месту учреждения эмитента; бумага имеет листинг на иностранной бирже, соответствующей критериям Банка России; информация о ценных бумагах раскрывается на русском языке или иностранном языке, используемом на финансовом рынке; иностранное право допускает обращение этих бумаг среди неограниченного круга лиц.

ETF должен следовать индексам, утвержденным Банком России, у него должен быть маркетмейкер, который будет поддерживать не менее 75% времени основной торговой сессии цену, отклоняющуюся от расчетной не более чем на 3%. Средняя стоимость чистых активов ETF за последние три месяца составляет сумму, эквивалентную не менее чем 100 млрд руб. Планируется, что указание вступит в силу с 1 апреля 2022 года. Сейчас на бирже могут обращаться только спонсируемые фонды.

"Законопроект предусматривает необходимость тестирования как условие доступа квалифицированных инвесторов к неспонсируемым ETF. Это кажется не слишком логичным, но и препятствием для операций с ними не является", - прокомментировал новую версию законопроекта президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

Концепция без изменений

В целом, концепция самого законопроекта о запрете продаж сложных финансовых продуктов осталась без изменений. Документ переносит начало обязательного тестирования неквалифицированных инвесторов для покупки более сложных инструментов, чем акции, облигации, ОФЗ и так далее, с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года. К тому же он запрещает банкам и профучастникам предлагать неквалифицированным инвесторам сложные финансовые инструменты до начала введения этого обязательного тестирования.

Что можно купить без тестирования

Неквалифицированный инвестор сможет без тестирования приобрести наиболее простые и наименее рискованные инструменты: например, акции, включенные в котировальные списки, государственные ценные бумаги РФ (ОФЗ), облигации российских эмитентов с определенным уровнем кредитного рейтинга и инвестиционные паи биржевых, открытых и интервальных паевых фондов, а также иностранные ценные бумаги, отвечающие определенным критериям (при условии раскрытия информации).

Что доступно только после тестирования

Для приобретения других инструментов, совершения маржинальных сделок и сделок с производными финансовыми инструментами неквалифицированный инвестор должен пройти тестирование на понимание соответствующего инструмента и связанных с ним рисков. Если он не сдаст тест, то сможет воспользоваться механизмом "последнего слова" – совершить желаемую сделку на сумму не более 100 тыс. рублей (либо на сумму одного лота, если его цена превышает 100 тыс. рублей).

Сложные структурные продукты неквалифицированный инвестор не сможет купить вплоть до 1 апреля 2022 года. Однако с октября 2021 года, после успешной сдачи экзамена, такие инвесторы смогут приобретать облигации, выплата дохода по которым зависит от одного из показателей: уровень инфляции; цена фьючерса на драгметаллы или нефть; цена на акции или облигации, торгуемые на российской бирже и предназначенные для неквалифицированных инвесторов; курс валюты, установленный Банком России, а также биржевые индексы.

Также неквалифицированный инвестор после теста сможет приобретать облигации с ипотечным покрытием с кредитным рейтингом не ниже установленного Банком России и государственные ценные бумаги. При этом таким инвесторам нельзя покупать облигации иностранных эмитентов, по которым не определен срок их погашения, а также субординированные облигации иностранных эмитентов. Инвесторы, приобретавшие сложные инструменты до 1 января 2020 года, смогут покупать их и дальше без ограничений.

В случае принятия закона регулятор сможет ограничивать заключение договоров банками или профучастниками на покупку финансовых инструментов, если клиенту – неквалифицированному инвестору была предоставлена неполная или недостоверная информация о продукте и возможных рисках неоднократно в течение года или если сделка требует специальных знаний, опыта работы на финансовом рынке и статуса квалифицированного инвестора.

Банк России также получает право возложить на банк или брокера обязанность выкупить за свой счет этот инструмент у клиента – неквалифицированного инвестора и возместить все расходы при заключении соответствующего договора, если банк или брокер неоднократно предоставлял ему недостоверную информацию, а также если действия финансовой организации "создают существенную угрозу правам и законным интересам физических лиц".

К тому же, согласно законопроекту, "вечные" облигации смогут приобретать не только квалифицированные инвесторы - юридические лица, но и физические. Номинальная стоимость одной бумаги снижается с 10 млн рублей до 5 млн рублей. При этом бонды без срока погашения не конвертируются в акции или другие эмиссионные ценные бумаги.