Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Цены на пшеницу на рынке РФ продолжили быстрый рост

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Цены на российскую пшеницу на прошлой неделе продолжили быстрый рост, говорится в сообщении аналитической компании "СовЭкон".

По данным мониторинга "СовЭкона", пшеница третьего класса подорожала на 1,075 тыс. рублей, до 15 425 рублей за тонну, пшеница четвертого класса - на 1,125 тыс. рублей, до 15,35 тыс. рублей, фуражная пшеница – на 1,025 тыс. рублей, до 14 525 рублей за тонну (средняя цена, EXW Европейская часть России, без НДС).

Котировки укрепились на фоне новой волны роста закупочных цен в портах и ограниченных продаж фермеров, отмечают аналитики.

К новому повышению цен в портах привело активное укрепление экспортных цен. В середине недели они доходили до 17,5-17,8 тыс. рублей за тонну без НДС, но к ее концу снизились до 16,9-17 тыс. рублей (16,5-17 тыс. рублей неделю назад). Схожая динамика наблюдалась и у ряда многих крупных внутренних покупателей, которые повышали цены в первой половине недели и начали их снижать во второй.

Предложение зерна нового урожая в целом оставалось ограниченным – многие сельхозпроизводители продолжают ждать более высоких цен для продажи. Тем не менее, покупатели рассчитывают на охлаждение рынка в недалеком будущем, так как многим фермерам понадобятся средства для закупки материально-технических ресурсов или выплаты кредитов, отмечает "СовЭкон".

Краткосрочно аналитики ожидают продолжения роста на внутреннем рынке пшеницы, однако в ближайшей перспективе темы роста могут существенно замедлиться на фоне относительной стабильности экспортных цен и ожидаемого скорого повышения плавающей пошлины.

СовЭкон

Новости

Поток по газопроводу "Ямал-Европа" вырос почти в два раза

Курс биткойна поднялся выше отметки в $50 тыс. впервые с мая

Курс биткойна поднялся выше отметки в $50 тыс. впервые с мая

Сечин предложил Путину добиться от ЕС признания российских углеродных единиц

Рубль в понедельник утром укрепляется к доллару и евро вслед за нефтью

Рубль в понедельник утром укрепляется к доллару и евро вслед за нефтью

Фондовые индексы США выросли в пятницу, но завершили неделю в минусе

Фондовые индексы Европы выросли в пятницу, но сильно упали по итогам недели

Завершилась укладка "Северного потока 2" в экономической зоне Дании

Завершилась укладка "Северного потока 2" в экономической зоне Дании

Байден подписал указ о праве вводить санкции против российских трубопроводов

60% инвесторов поколения Z в США признались в совершении сделок пьяными

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');