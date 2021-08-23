Цены на пшеницу на рынке РФ продолжили быстрый рост

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Цены на российскую пшеницу на прошлой неделе продолжили быстрый рост, говорится в сообщении аналитической компании "СовЭкон".

По данным мониторинга "СовЭкона", пшеница третьего класса подорожала на 1,075 тыс. рублей, до 15 425 рублей за тонну, пшеница четвертого класса - на 1,125 тыс. рублей, до 15,35 тыс. рублей, фуражная пшеница – на 1,025 тыс. рублей, до 14 525 рублей за тонну (средняя цена, EXW Европейская часть России, без НДС).

Котировки укрепились на фоне новой волны роста закупочных цен в портах и ограниченных продаж фермеров, отмечают аналитики.

К новому повышению цен в портах привело активное укрепление экспортных цен. В середине недели они доходили до 17,5-17,8 тыс. рублей за тонну без НДС, но к ее концу снизились до 16,9-17 тыс. рублей (16,5-17 тыс. рублей неделю назад). Схожая динамика наблюдалась и у ряда многих крупных внутренних покупателей, которые повышали цены в первой половине недели и начали их снижать во второй.

Предложение зерна нового урожая в целом оставалось ограниченным – многие сельхозпроизводители продолжают ждать более высоких цен для продажи. Тем не менее, покупатели рассчитывают на охлаждение рынка в недалеком будущем, так как многим фермерам понадобятся средства для закупки материально-технических ресурсов или выплаты кредитов, отмечает "СовЭкон".

Краткосрочно аналитики ожидают продолжения роста на внутреннем рынке пшеницы, однако в ближайшей перспективе темы роста могут существенно замедлиться на фоне относительной стабильности экспортных цен и ожидаемого скорого повышения плавающей пошлины.