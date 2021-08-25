Недельная инфляция в РФ неожиданно для августа ускорилась до 0,1%

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 17 по 23 августа неожиданно резко ускорилась до 0,10% после дефляции в 0,01% с 10 по 16 августа, нулевой инфляции с 3 по 9 августа и дефляции в 0,06% с 27 июля по 2 августа, приводятся цифры в сообщении Росстата.

Последний раз недельная инфляция в РФ равнялась 0,1% (и то после округления с 0,06%) на неделе с 6 по 12 июля. Для второй половины августа такая недельная инфляция значительно выше нормы – обычно фиксируется околонулевая динамика, либо даже небольшое снижение цен на фоне сезонного удешевления плодоовощной продукции.

С начала месяца инфляция к 23 августа составила 0,07%, с начала года инфляция к 23 августа составила 4,58%, свидетельствуют данные Росстата.

Среднесуточная инфляция за 23 дня августа составила 0,003% (за аналогичный период августа 2020 года была среднесуточная дефляция – на уровне 0,006%).

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 23 августа резко ускорилась до 6,67% с 6,52% на 16 августа, 6,51% на 9 августа и 6,46% на конец июля. Таким образом, годовая инфляция на 23 августа превысила пиковые 6,60% на 5 июля (это был максимум с августа 2016 года).

Ускорение недельной инфляции во многом объясняется высокими темпами роста цен на мясо и мясопродукты: колбаса подорожала на 0,9%, сосиски - на 0,8%, говядина и свинина - на 0,6%, мясо кур - на 0,3%.

По данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию снизились с 17 по 23 августа на 1,7% (неделей ранее снижение составляло 2,0%), в том числе на морковь - на 7,5%, картофель - на 1,9%, помидоры - на 1,7%, яблоки - на 1,1%, огурцы - на 0,7%, капусту - на 0,5%, лук - на 0,3%.

Цены на сахарный песок выросли на 0,2%, на подсолнечное масло не изменились. Куриные яйца в среднем по стране подешевели на 0,8%.

Значительный рост цен отмечен на ряд лекарств: валидол - на 0,8%, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,6%, поливитамины с макро- и микроэлементами, корвалол и поливитамины без минералов отечественные - на 0,4%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: доски обрезные - на 1,5%, спички - на 1,2%, смартфоны и костюмы спортивные для детей - на 0,6%, джинсы для детей - на 0,5%, сигареты с фильтром отечественные - на 0,4%. Одновременно цены на металлочерепицу снизились на 0,9%, ДСП - на 0,7%.

Цены на автомобильный бензин за неделю увеличились на 0,3% (неделей ранее - на 0,4%), дизельное топливо - на 0,1%.

Средняя цена поездки на отдых в Турцию возросла за неделю на 0,7% (на предыдущей неделе выросла на 3%).

Банк России 23 июля принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов – с 5,5% до 6,5%. Это четвертое повышение ставки подряд - и самый широкий шаг в нынешнем цикле ужесточения денежно-кредитной политики (до этого были 25 б.п. и дважды 50 б.п.). Сразу на 100 пунктов ЦБ не поднимал ставку с декабря 2014 года.

Повысив ставку сразу на 100 б.п., ЦБ существенно смягчил сигнал - регулятор хоть и не возвестил скорое окончание цикла ужесточения ДКП, но теперь очередное повышение ставки уже не выглядит предопределенным заранее. Новый сигнал регулятора гласит: "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". В глоссарии ДКП под одним из ближайших подразумеваются три последующих заседания совета.

ЦБ 23 июля также повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%, а на 2022 год - до 4,0-4,5% с 4,0%.

Прогноз правительства по инфляции значительно скромнее - 5% на 2021 год и 4% в 2022 году. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале месяца заявил, что министерство к концу августа представит уточненный макропрогноз, в котором повысит прогноз по инфляции на 2021 год.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце июля - начале августа, по инфляции на 2021 год вырос до 5,9% с 5,7% по опросу месяц назад.

Во вторник президент РФ Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате пенсионерам в сентябре 2021 года 10 тыс. рублей. Разовые выплаты пенсионерам в преддверии думских выборов добавят к инфляции порядка 0,2-0,3 процентного пункта, считают опрошенные "Интерфаксом" аналитики.