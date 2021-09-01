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"Роснефть" снизила цены на АЗС в России примерно на 40 копеек за литр

"Роснефть" снизила цены на АЗС в России примерно на 40 копеек за литр
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - "Роснефть" с 1 сентября на своих АЗС по всей России снизила цены примерно на 40 копеек за литр бензина, сообщил "Интерфаксу" ряд источников на топливном рынке.

Сообщения об изменении цен на заправках госкомпании также появились в среду и в соцсетях.

"Роснефть" не ответила на запрос агентства.

"Интерфакс" также разослал запросы в другие нефтяные компании об их планах в части ценообразования в рознице.

Ранее Росстат сообщил, что потребительские цены на автомобильный бензин в России на неделе с 17 по 23 августа выросли на 0,3%, несколько замедлившись после роста на 0,4% в предыдущую неделю. С начала года цены на бензин поднялись на 6,2% при инфляции за этот период на уровне 4,58%. Дизельное топливо с начала года подорожало на 3,9%.

Роснефть Росстат

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