Пандемия усложнила задачу ФРС по оценке полной занятости в экономике

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Пандемия COVID-19 усложнила задачу Федеральной резервной системы (ФРС) по оценке того, какая ситуация в экономике будет соответствовать понятию о "полной занятости", являющемуся ключевым для принятия Федрезервом решения относительно уровня базовой процентной ставки, пишет газета The Wall Street Journal.

Благоприятные условия на рынке труда, в том числе, рекордные показатели числа открытых вакансий и количества увольнений, позволяют предположить, что "люди, ищущие работу, помогут экономике преодолеть все еще существенное расстояние до достижения максимальной занятости", заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в минувшую пятницу.

Оценка максимальной занятости, которую часто обозначают как уровень безработицы, согласующийся со стабильной инфляцией, будет для ФРС непростой задачей, отмечают эксперты. Анализ действий руководителей американского ЦБ в ходе предыдущей волны экономического подъема показал, что они переоценили перспективы занятости в США и, вероятно, подняли ставку преждевременно.

В условиях пандемии COVID-19 Федрезерву стало еще труднее оценивать ситуацию на рынке труда, поскольку теперь руководителям ФРС довольно сложно определить, какое число людей, выбывших из состава рабочей силы в 2020 году, вернется обратно.

"Сейчас перед нами та же проблема, что и в прошлом десятилетии, хотя теперь она более серьезная – обозначение того, что представляет из себя полная занятость после тяжелых потрясений на рынке труда", - отмечает бывший экономист ФРС Джулия Коронадо, занимающая в настоящее время пост президента MacroPolicy Persprectives LLC.

В течение многих десятилетий Федрезерв основывался в своей политике на том, что инфляция должна ускоряться при падении безработицы ниже определенного уровня и, как только безработица приближалась к этому ориентиру, центробанк поднимал ставку, чтобы предотвратить усиление инфляции.

Год назад Пауэлл обнародовал новую стратегию американского ЦБ, которая даст возможность Федрезерву не спешить с повышением ставки, позволяя безработице опускаться, пока потребительские цены не поднялись существенно выше 2%-ной цели ФРС. В рамках новой стратегии центробанк сможет поднять ставку только тогда, когда темпы инфляции достигнут 2% и будут некоторое время держаться выше этого уровня, а ситуация на рынке труда будет соответствовать понятию о полной занятости.

Инфляция в США резко ускорилась этим летом из-за проблем в цепочках поставок, нехватки товаров и восстановления туристической активности. Темпы роста потребительских цен в июле составили 5,4% в годовом выражении и были максимальными почти за 13 лет – с августа 2008 года.

Многие руководители Федрезерва считали, что для столь существенного ускорения инфляции потребуется не один год, а также не ожидали, что им придется так скоро приступить к обсуждению вопроса полной занятости, пишет WSJ.

В прошлом месяце Пауэлл заявил, что ФРС оценивает широкий круг данных по рынку труда, чтобы оценить, насколько экономика США близка к полной занятости, в том числе, данные о безработице среди разных возрастных групп и показатели участия граждан в рабочей силе.

"Очевидно, что мы уже на пути к очень сильному рынку труда с высокой долей участия населения в рабочей силе, низкой безработицей, высокой занятостью и повышением зарплат", - отметил тогда Пауэлл.

Ряд руководителей Федрезерва, в том числе зампредседателя ФРС Ричард Кларида, полагают, что США достигнут полной занятости к следующему году. Такого же мнения придерживается министр финансов США Джанет Йеллен.

Кларида ожидает, что уже этой осенью люди начнут активнее искать работу, и число занятых увеличится, поскольку вновь полноценно заработают детские учреждения, в то время как выплаты антикризисных пособий по безработице закончатся, и опасения, связанные с коронавирусом, ослабнут. Он также отметил риск того, что люди по-прежнему не будут спешить возвращаться на работу, и нехватка рабочей силы вынудит работодателей поднимать зарплаты, а Федрезерв – поднять ставку раньше, чем планировалось.