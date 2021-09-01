Инфляция в РФ вторую неделю держится вблизи 0,1%

Годовая ускорилась почти до 6,8% - максимума за 5 лет

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 24 по 30 августа вторую неделю подряд осталась на высоком для августа уровне - 0,09% после 0,10% с 17 по 23 августа, дефляции в 0,01% с 10 по 16 августа, нулевой инфляции с 3 по 9 августа и дефляции в 0,06% с 27 июля по 2 августа, приводятся цифры в сообщении Росстата.

Для второй половины августа такая недельная инфляция значительно выше нормы - обычно фиксируется околонулевая динамика, либо даже небольшое снижение цен на фоне сезонного удешевления плодоовощной продукции

С начала месяца инфляция к 30 августа составила 0,16%, с начала года к 30 августа - 4,68%, свидетельствуют данные Росстата.

Среднесуточная инфляция за 30 дней августа составила 0,005% (за аналогичный период августа 2020 года была среднесуточная дефляция - на уровне 0,005%).

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 30 августа ускорилась до 6,77% с 6,67% на 23 августа, 6,52% на 16 августа, 6,51% на 9 августа и 6,46% на конец июля. Таким образом, годовая инфляция на 30 августа находилась на максимальном значении с августа 2016 года (тогда она равнялась 6,9%).

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития РФ оценило уровень годовой инфляции в РФ на 30 августа на уровне 6,79%, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации". Директор департамента макроэкономического анализа Минэкономразвития Екатерина Власова при этом отмечает, что "в целом окончательные выводы об инфляционной картине в августе можно будет делать после публикации статистики Росстата за месяц".

"Напомню, она формируется по гораздо более широкому набору товаров и услуг (556 по сравнению со 106 в "недельной" корзине) - поэтому динамика за месяц может отклоняться от оперативной оценки по неделям", - приводится в сообщении Минэкономразвития ее комментарий.

"В продовольственном сегменте инфляция составила 0,08% (рост на 0,06% неделей ранее). Темп роста цен на продовольственные товары за исключением плодоовощной продукции замедлился на отчетной неделе (0,21% после 0,30% неделей ранее). На плодоовощную продукцию сезонное снижение цен продолжает замедляться (минус 0,9% после минус 1,7% неделей ранее). Непродовольственная инфляция за неделю с 24 по 30 августа незначительно замедлилась (до 0,17% после 0,20% неделей ранее). Давление на ценовую динамику продолжает оказывать удорожание товаров с высокой импортной составляющей (легковые автомобили и электро- и бытовые), вместе с тем на строительные материалы цены снизились (минус 0,4%)", - отмечается также в докладе министерства.

Точные данные по годовой инфляции на конец августа Росстат опубликует 8 сентября в докладе о месячной инфляции в августе (Росстат теперь публикует всю оперативную статистику только по средам).

Цены на продукты

По данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию снизились с 24 по 30 августа на 0,9% (неделей ранее снижение составляло 1,7%), в том числе на морковь - на 5,4%, картофель - на 1,9%, капусту- на 1,7%, лук - на 0,9%, яблоки - на 0,2%. В то же время помидоры стали дороже на 0,2%.

Цены на свинину за неделю выросли на 0,5%, сливочное масло и маргарин - на 0,4%, говядину, хлеб - на 0,3%. Одновременно куриные яйца подешевели на 0,5%.

Цены на сахарный песок, мясо кур и растительное масло выросли на 0,1%.

Непродовольственные товары

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: спички - на 1,1%, джинсы для детей - на 0,9%, костюмы спортивные для детей и шампуни - на 0,6%, паста зубная и доски обрезные - на 0,5%, электропылесосы - на 0,4%.

Одновременно цены на металлочерепицу снизились на 1,9%, на ДСП - на 0,8%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо за неделю увеличились на 0,1%.

Средняя цена поездки на отдых в Турцию снизилась за неделю на 1,0% (на предыдущей неделе выросла на 0,7%).

Июльское решение ЦБ РФ по ключевой ставке

Банк России 23 июля принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов - с 5,5% до 6,5%. Это четвертое повышение ставки подряд - и самый широкий шаг в нынешнем цикле ужесточения денежно-кредитной политики (до этого были 25 б.п. и дважды 50 б.п.). Сразу на 100 пунктов ЦБ не поднимал ставку с декабря 2014 года.

Повысив ставку сразу на 100 б.п., ЦБ существенно смягчил сигнал - регулятор хоть и не возвестил скорое окончание цикла ужесточения ДКП, но теперь очередное повышение ставки уже не выглядит предопределенным заранее. Новый сигнал регулятора гласит: "При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". В глоссарии ДКП под одним из ближайших подразумеваются три последующих заседания совета.

ЦБ 23 июля также повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%, а на 2022 год - до 4,0-4,5% с 4,0%.

Прогноз правительства по инфляции значительно скромнее - 5% на 2021 год и 4% в 2022 году. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в начале августа заявил, что министерство к концу августа (а по факту в начале сентября) представит уточненный макропрогноз, в котором повысит прогноз по инфляции на 2021 год.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце июля - начале августа, по инфляции на 2021 год вырос до 5,9% с 5,7% по опросу месяц назад.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате пенсионерам в сентябре 2021 года 10 тыс. рублей. Разовые выплаты пенсионерам в преддверии думских выборов добавят к инфляции порядка 0,2-0,3 процентного пункта, считают опрошенные "Интерфаксом" аналитики.